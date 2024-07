前港姐鄧卓殷(Amber)官宣將下嫁拍拖近5年嘅藝人郭子豪,二人近月為籌備婚禮全過程拍拖,同大家分享進度,咁啱尋日(9日)係郭子豪32歲生日,未婚妻鄧卓殷就即甫上多張未公開婚照,深情留言:「Happy birthday to the man who always hold me tight(祝將我緊緊抱住的男人生日快樂!)」,並透露二人正身處加拿大,壽星仔即回覆:「Lucky me(幸運的我)」明顯冧到爆。

不過網友更關心二人嘅最新靚相,甜蜜合照中二人均着上啡色大褸襯淺色,一身情侶裝幸福又夠Sweet,大影city feel婚照,其中一張更見郭子豪將鄧卓殷成個托起,鄧卓殷就雙腳翹起同未婚夫面對面,成個動作簡直就係《家有囍事》入面周星馳同張曼玉經典「巴黎鐵塔反轉再反轉」如此高難度動作都可以做到輕輕鬆鬆,果然符合二人成日強調嘅「最萌身高差」,甜到爆燈。