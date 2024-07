經典動畫延續！原班人馬回歸開拍《史力加5》

潮流興「集體回憶」,由美國諧星愛迪梅菲(Eddie Murphy)主演的新作《妙探出差:艾索·福里》(Beverly Hills Cop: Axel F)上星期於Netflix上線後大受歡迎,1周的點播率已高達4,100萬次。而同樣由愛迪配音的夢工場賣座動畫《史力加》(Shrek)今日亦宣布將開拍第5集,夢工場公開新一集logo之餘亦宣布影片將於2026年7月1日公映,片中3位主角「史力加」米克邁亞斯(Mike Myers)、「費安娜公主」金美倫戴雅絲(Cameron Diaz)與「驢友」愛迪梅菲將於第5集中回歸。

今次是第4集《史力加萬歲萬萬歲》(Shrek Forever After - The Final Chapter)後相隔14年後再拍續集。《史力加》是動畫史上其中一部最賣座動畫系列,全球累積收入高達29億美元(約226億港元),首集更勇奪《奧斯卡金像獎》最佳動畫。《史力加》除了開拍過兩集外傳《無敵貓劍俠》(Puss In Boots)之外,亦改編成百老匯音樂劇。而有份參與創作《史力加》的香港動畫師許誠毅(Raman),2007年亦執導《史力加3》(Shrek the Third)。暫時未知Raman會否參與第5集創作。

除了《史力加》宣布開拍第5集之外,另一賣座電影《穿Prada的惡魔》(The Devil Wears Prada)近日亦被爆將開拍續集,不過只有飾演時尚雜誌主編Miranda Priestly 的奧斯卡金像影后梅麗史翠普(Meryl Streep)與英國女星Emily Blunt回歸,女主角安妮希芙威(Anne Hathaway)暫未知會否於續集中回歸。