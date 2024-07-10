日本旅行｜騎電動行李箱被捕？違法「10陷阱」要小心

日圓兌換率持續低迷，暑假日本旅行成為不二之選，不過近日在大阪市，卻首次出現無證駕駛「電動行李箱」而被捕新聞，令人震驚！據日媒報道，被逮捕的是名年約30歲的中國女子，她騎的電動行李箱，在日本也能隨處買到，而該女子在被捕後也堅決否認她騎的是「車」。

據知該種電動行李箱雖在日本是合法售賣，但也表明不可在公共道路騎乘，而日本警方亦指該「行李箱」時速可高達13km，當時被捕人卻騎着它穿梭於人群中，故判斷它跟輕型電動車無異，需領執照才能駕駛；若然罪名成立，無證駕駛最高可判刑3年以下有期徒刑或罰款50萬日圓（約港幣2.5萬），大家應以此為鑑。

智能電動行李箱可登機或託運嗎?

根據民航處指引，若行李裝有鋰電池，鋰含量不得超過0.3克或額定瓦特時值不得超過2.7瓦特，否則行李中的鋰電池必需能夠拆除並將其放置在手提行李中攜帶。

不過航空公司亦可能會對智能行李有額外的要求和限制，例如國泰航空對「智能行李」最新規定，寄艙行李必需將鋰電池拆除及放置在手提行李，並符合現行攜帶備用鋰電池之相關規定；而手提行李之電池亦必需可拆除，並保持內置於行李內，否則不可手提上機或寄艙。

日本「最易誤犯」10大違例行為

除了使用智能電動行李箱要小心外，日本也有不少刑法如「輕犯罪法」外國旅客容易誤觸，以至有機會被拘留及罰款，當中包括以下10個「最易誤犯」違例行為，包括看似「沒大不了」的排隊打尖、吐口水、穿着暴露，甚至店員找多了錢你靜靜雞收下，原來都有機會被警察拉，想知詳細，立即睇片！