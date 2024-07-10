周嘉洛台灣街頭裸跑粗過吳偉豪　全靠日夜狂操

無綫小生周嘉洛與吳偉豪由《愛．回家之開心速遞》跳出來後，劇接劇備用力捧，現時二人亦正於台灣為新劇《武林》拍攝外景，今次是嘉洛首次處男到海外拍劇，而到達當地後，他一有時間就會到健身室操練，之前更在社交網晒相，大騷麒麟臂，他亦留言：「人點解要操嘢？因為想啲嘢粗啲。短短一日，後面啲啞鈴比我粗（操）到歪晒！」原來麒麟臂相只是P圖，不過被騙的網民都留言：「大隻到嚇親」、「好粗呀！」、「點解變咗大隻安？」

而嘉洛操得咁勁原來是為昨晚一場街頭的裸跑戲，他與吳偉豪於台灣街頭只穿肉色打底褲於街頭被一班人追打的戲份，網民拍下的影片所見，未正式Roll機前，二人都摟着白色浴袍，之後一埋位，二人就要「赤裸」從一幢大廈跑出，驚見一班大漢趕至，他們即拔足狂奔，跑時更用手掩着重要部位，狀甚搞笑。而兩位小生身材都相當不俗，吳偉豪向來大隻，估不到連嘉洛胸肌亦有睇頭，果然操到嘢。

嘉洛接受東網獨家訪問時被指看似健碩過吳偉豪時，他謂：「唔係，其實佢大隻啲，不過我臨拍之前即刻做掌上壓，但係偉豪係好肉啲，啲肌肉揸手係勁啲，（你揸過咩？）只係形容嚟！真係好肉哋，好勁㗎！」他又指平時都很勤力操，加上劇組為他們找來一間樓下就有健身室的酒店，此場戲亦安排尾聲才拍故二人一有時間就可以操練。說到二人有些當年林峯及吳卓羲的《大唐雙龍傳》feel，他謂：「都有人咁講，不過我哋就唔係沖涼，係裸跑，都幾新鮮，如果一個人可能會尷尬，但有埋好兄弟一齊去經歷呢件事就好好多。」

嘉洛從未拍過裸跑戲，但於《愛》劇扮赤裸都露唔少，之前於《痞子殿下》都曾露股，他謂：「所以今次都OK嘅，如果真係要大街大巷露個股出嚟就好尷尬，依家乜都遮住，都OK。」