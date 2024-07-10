古佩玲否認企C位搶元老鏡　呂慧儀幫口：中間一定係丹爺

藝人劉丹、單立文、滕麗名、呂慧儀、古佩玲和陳浚霆等人今曰（10日）出席無線處境劇《愛．回家之開心速遞》之「開心迎夏日」活動。

古佩玲和陳浚霆早前為《愛》劇拍攝新片頭，古佩玲企正C位，盛傳將被無綫重用，對此古佩玲表示沒有留意相關報道，而且站位是由公司安排，她只負責努力跳好舞：「其實大家都喺圍住丹爺（劉丹）做個愛心出嚟。」問到古佩玲是否將會在劇集中有更多戲份？陳浚霆即幫忙回答說：「我都希望佢戲份多啲，佢多啲啫喺我多啲。」

陳浚霆又提到自己近日要拍新劇《金色森林》，同時又要兼顧《愛》劇所以休息時間比較少。古佩玲又指拍攝片頭時因鏡頭是由上而下高空拍下來，所以好怕會走光：「有黐膠紙，但唔知原來鏡頭由上面拍落嚟，同埋啲膠紙開始黐得唔夠實。」提到新歌由姚焯菲唱，他們都指很有新鮮感，陳浚霆又指姚焯菲如果想客串 ，能夠過來「龍」家或飾演表妹一角。

而呂慧儀則聲沙，指是因為近日天氣變化太大，戶外太熱，室內又凍所以生病，又表示拍片頭當日她扭傷腰部，她說：「因為有啲簡單嘅舞步，我唔小心跣親，但最驚喺拖累大家。」提到近日有報導指古佩玲超越了元老級演員，站正C位，呂慧儀說：「鏡頭由上面影落去，其實中間位一定喺丹爺，其他我哋做細嘅，都喺圍一個心形出嚟。」

講到今屆港姐出現合約風波，港姐出身的呂慧儀指當年她參選港姐時都規定一定要自由身才能夠參選：「我嗰時本身都有模特兒公司合約，不過老闆好錫我，佢肯同我解咗合約，之後我選完先再簽過，咁所以如果你想參與呢個盛事，一定要付出一啲努力。（合約過分苛刻？）呢個喺對雙方嘅保障，由你參選港姐個一刻開始，公司已經將資源放咗喺你度，然後你做任何嘢都要孭住準港姐呢個身份，形象上公司都要承擔，如果你有兩間公司，到時應該聽邊個講嘢呢，所以釐清關係都唔喺一件壞事。」又謂要尊重比賽規則，表示「魚與熊掌不可兼得」，所以一定要想清楚自己想要甚麼才參選會較好。