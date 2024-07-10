吳若希公審老公掀罵戰　遭網民圍攻爆Seed：邊隻眼見到我鬧人

吳若希（Jinny）昨日（9日）開PO公審老公何兆鴻（Alex），直斥老公為女員工管接管送，還cap圖公開2人的對話，鬧爆：「你趷起條尾，都已經知你會做咩㗎！」她連環出post後仍未洩憤繼續狂寸老公，結果惹起與網民罵戰。

吳若希「公審」老公「惡行」，網民持不同的意見，有人力撐吳若希：「其實真係好有問題 ，今鋪撐你！加油！」，不過有網民直斥她是「潑婦罵街既典範」，吳若希留言：「下？請問你邊隻眼見到我鬧人？邊一隻字？定係你覺得佢車女下屬返工唔啱？我覺得冇問題喎！」還有網民指：「你老公肯娶你，已經係人類史上最偉大嘅事！」吳若希即留言反擊：「真係好可惜你冇資格做偉大嘅事！」甚至有網民表示：「好心做藝人就咪X想講咩就講咩啦，用下個腦先啦，戥你小朋友慘有個咁嘅呀媽！」吳若希再反擊：「我戥阿媽慘，喺你嘅世界原來老竇唔啱要過嚟鬧老母！」

吳若希今日凌晨時分，在群組與粉絲交流吸引不少網民入內食花生，吳若希提到已經原諒老公：「雖然生生今朝非常威威！非常有骨氣！但係佢夜晚都已經好認真的道歉，雖然我好嬲，但我都好appreciate佢有認真認過究竟自己做錯啲咩，亦都代表佢有珍惜我哋呢一段關係！」

至於今次為何嬲爆主因，原來是Alex講大話，吳若希表示：「如果大家有睇《婚後事》個訪問～就知我根本係嬲講大話！」吳若希又回覆網民，提到的出軌問題：「出軌梗係唔可以原諒啦，但係佢車女同事返工又未去到出軌嘅！衰到佢唔認錯同講大話嘅啫。」