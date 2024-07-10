《造星V》混血型男Bronny Oscar合組男團OneUp化身情深王

《全民造星V》去年落幕，當中憑超高顏值備受外界關注的中英混血兒賀邦（Bronny）與方智弘（Oscar）宣布以二人男子組合「OneUp」正式出道，他們首支派台歌《Ten Outta Ten》亦剛推出，打響頭炮！新歌以愛情為主題，講述男方對女方愛得極致，現實中，二人同樣曾經愛得投入，不過提到心中女神，Bronny坦率直言曾為陳穎欣（Yanny）著迷，沉醉做追星族！

Oscar在新歌《Ten Outta Ten》MV中，化身深情王子，義無反顧地去愛及守護MV女主角，拍攝期間雖時晴時雨，但無損兩人首次以組合拍MV的興奮心情，不過其中一幕，導演要求二人到6米高「懸崖」取景時，Bronny竟嚇到舉手投降：「導演話要站邊啲，我即刻舉手話搞唔掂，我畏高，坐喺度都感受到高度，何況要企高，之後導演話OKOK，Oscar頂替，希望嚟緊所有工作，有關高嘅嘢都由Oscar做。」

新歌以愛情為主題，Oscar自爆初戀亦曾好像歌曲故事般，不顧一切地愛對方：「故事好切合我嘅初戀，對對方可以話係一見鍾情，無論對方做咩，自己都會義無反顧地去愛。」說到二人心目中的Dream Girl，Bronny坦言喜歡本地女仔，喜歡性格表裏一致、傻大姐感覺：「以前我好鍾意Yanny，曾經都沉迷過追星，對佢有啲鍾情。」至於Oscar則笑言雲浩影令他心動，大讚對方歌聲悅耳，加上可愛笑容，令他驚嘆。

對於OneUp誕生，Bronny和Oscar誓要呈現「新」一面給樂迷，Bronny說：「想呈現我哋嘅音樂類型，喺香港嚟講，相對較少將Hip Hop、Rap放於主流音樂，好少每首歌都有Hip Hop元素，但我哋由今首歌到將來歌曲，都會有Rap，而Rap嘅設計會由我負責及親自寫。」Oscar則希望大眾見證自己的進步，他說：「《全民造星V》嗰時自己好冇自信，喺台上攞住支咪都好驚，自從組成OneUp後，有學唱歌、學樂理，仲有苦練結他，其實自己係好鍾意音樂，好想有全新舞台演出畀大家睇。」