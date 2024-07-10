謝霆鋒望爬452米雙子塔打到飛起　挑戰辛康納利

型男謝霆鋒與導演邱禮濤昨日（9日）為英皇電影《海關戰線》到馬來西亞展開旋風式宣傳，相隔6年再到當地，霆鋒吸引超過2,000名影迷到場，將廣場戶外擠得水洩不通，大會安排了粉絲告白大會，有支持了霆鋒25年的鐵粉要求合照，霆鋒本想說下次，但看到台下群情洶湧，隨即接衝落台近見粉絲。又提到很開心與「歌神」張學友合作，更難得為對方度身打造主題曲《很遠的地方》，但卻斬釘截鐵指二人不會合唱，透露很想跟學友一起演喜劇。

身兼動作指導的霆鋒提到所有動作場面親身上陣相當搏命，被問到對危險如何拿捏，他說：「就因為危險，我才用自己的班底去確保大家的安全，要講危險，我是覺得安全的，如果不安全我不會這樣拍，開拍之前我們做了很多準備、試機位，是很有把握才會拍。」邱禮濤直言將動作指導這個責任交給霆鋒，是因為對方對動作電影的熱情。

謝霆鋒笑言拍完《海關戰線》後很想自己有份身的超能力：「我在水裏面打，但我又很想導演喊Cut後去看回放，但我沒可能浮上來，又跑回水裏面去，分身應該是一個很好的Power。」提到未來最想挑戰的動作場面，他說：「如果可以爬Twin Tower（雙子塔、高452米），我一定來拍！」他指當年看辛康納利拍攝的《偷天陷阱》挑戰爬雙子塔，覺得對方很大膽：「如果馬來西亞政府給我做，我一定做！」