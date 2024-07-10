Gin Lee誇張式錄廣播劇　林奕匡難忘用聲音演譯打邊爐

由李幸倪(Gin Lee) 、林奕匡（Phil）、黃淑蔓及洪助昇擔正主角聲演的廣播劇《不如見一面》隆重首播，4位歌手在錄音時，笑聲滿載錄音室，已是第4度錄廣播劇的Gin Lee 大讚同門師弟洪助昇：「佢係讀表演系，所以佢錄廣播劇好得心應手。」Phil雖然曾錄過廣播劇，但一次過要錄10集之多，笑言是大考驗：「錄呢個劇要考大家創作力，例如點樣可以用把聲表達出打邊爐。」

Gin Lee指錄廣播劇只有聲音沒有畫面，所以說話要比平時較誇張，最難忘是要扮跑步聲追趕Phil。劇中提及90年代初的長途電話費相當昂貴，現時只有23歲的黃淑蔓大表驚訝：「估唔到咁貴，我冇經歷過呢個年代，只係掹車邊，同埋我個角色幾活潑，雖然幾鍾意自己把聲，但又驚會變咗好巴渣。」

廣播劇故事圍繞Gin Lee跟Phil青梅竹馬，自小已默許對方是理想伴侶，成長過程當中，各自遇上不同的經歷，為了堅守愛情，在奮鬥的路途上，雙方都定下了「守住愛情十誡」。而洪助昇和黃淑蔓飾演男女主角的好友，另外還有馮允謙聲演唱片公司老闆，范振鋒飾演唱片公司保母。