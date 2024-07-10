雖然話姊妹情深，但係一旦講到利益就乜都冇情講，就好似日本AV界嘅「彼女之姊系列」咁，家姐見到細妹個男朋友唔單止嗒晒糖，仲主動獻美色勾引，而男方梗係食得唔好嘥，一於背住女友出軌啦！

內衣誘惑

喺Moodyz出品嘅《迷戀姊姊的淫穢高級內衣和誘人的Kiss》入面，細妹惠子帶男友大雄返屋企，一入到屋，就見到姐姐五日市芽依又索又好身材，令大雄流晒口水！而芽依其實淫在骨子裏，趁惠子唔為意，掀起件衫露出內衣勾引大雄，仲話可以同佢打真軍兼中出收場，面對引誘，大雄亦唔抗拒，一於同芽依偷偷鬼混，完全將女友惠子拋諸腦後！

投懷送抱

於FALENO推出嘅《女友的姊姊是銷售額超過5千萬日圓的陪酒孃》當中，俊介嘅女友小美雖然打扮樸素，但係性格善良，所以深得俊介喜愛，之不過情況好快就改變喇！因為當俊介去到小美屋企過夜嘅時候，見到家姐藤井蘭蘭係一位打扮綺麗高貴嘅俏佳人，令佢不禁心動！第二朝小美一早出門返工，而俊介起身之後就見到蘭蘭坐喺大廳獨自飲悶酒，仲喃喃自語：「我雖然係萬人迷陪酒孃，但係遇到嘅男人冇個真心！」講講吓仲投懷送抱，繼而同俊介上床尋求安慰，上演連場激戰。

慾火爆發

同樣由喺FALENO製作嘅《我屈服於女友姐姐的可愛舌吻》，講述亮平雖然已經有女友結衣，但係又想識其他女仔，於是瞞住結衣參加相親會，因而結識到魅力非凡嘅田中檸檬。二人相處投契，之後亮平仲跟埋檸檬返屋企，點知發現佢原來就係結衣嘅家姐！亮平本來都唔想背叛女友，但喺檸檬嘅色誘之下慾火一發不可收拾，一於砌咗先算！

簡評

對待伴侶應該從一而終，但係有幾多個男人面對色誘時能夠抵擋得住呢？就好似今日為大家介紹嘅「彼女之姊系列」當中班男主角咁喇！而本仙最鍾意五日市芽依主演《迷戀姊姊的淫穢高級內衣和誘人的KissS》，因為芽依狀態十足，演出又意態撩人，更重要嘅係佢會換上多款性感內衣上陣，大大增強悅目指數。