Jeremy遭受惡評似被毒藥侵蝕　自爆1樣嘢觸及底線

MIRROR成員李駿傑（Jeremy）推出跳唱新歌《TOXIC!》，繼《You First》、《Fever》及《獨角獸之戀》後，Jeremy再次飛到台灣拍攝MV，MV中出現一些攻擊性的字句，讓大家親身體驗讀到這些惡意批評的感受，不過，Jeremy強調並不是所有也在他身上發生過。

歌曲將一些惡意評論比喻作毒藥，明知會痛，卻不必要地拿來受罪，Jeremy說：「我以前好care人哋講啲乜嘢，所以當我好take care呢啲嘢嘅時候，慢慢變成一個慢性毒藥，慢慢侵蝕自己心靈，所以以前嘅自己係一個好冇自信嘅人，但依家學識如何去排除呢啲毒素，所以呢首歌Toxic想話俾大家知，要分辯周圍嘅毒素，唔好畀負面能量影響。」

Jeremy予人溫柔、平靜、沒有脾氣的感覺，面對網上惡意批評，很快忘記得一乾二淨：「好多唔開心嘅嘢，一瞓醒就唔記得，冇一個會令我嬲到記佢一世，但如果當時見到好嬲，可能係鬧屋企人，呢啲係會好嬲。」嬲到爆的時候Jeremy會以一貫平靜態度對待：「嬲會盡量忍，如果好嬲好唔開心，我會聽我自己鍾意歌手嘅歌，聽啲開心歌去洗滌自己心靈。」

Jeremy早前在港出席活動以一頭駁髮示人，其實是特別為新歌而設計的髮型：「MV最後一套衫，以戰神形象呈現，好似戰神要長頭髮會有氣勢啲，好似可以畀啲新鮮感大家。自己都好想試下如果頭髮再長啲會係點呢，所以今次藉住呢個機會去試一試，我自己都好鍾意呢個長髮造型！」

為了新歌的跳舞部分，Jeremy找來木炭老師編舞：「其實我係問邱鋒澤，五堅情平時係用開乜嘢排舞老師，邱鋒澤就推介咗木炭老師。今次嘅舞蹈比我以往solo嘅舞難，係最難嘅一隻舞，好講求力量同控制，呢啲都係我嘅弱項，但木炭老師編舞之前有做research，睇過我之前一啲表演，佢覺得今次編排希望可以幫我呈現到比較strong嘅一面畀大家睇到。」

一年間三度到台灣拍攝MV的Jeremy被問到可有想過出國語歌或與台灣藝人合作？他說：「我都想呀，同台灣歌手crossover係一件好正嘅事情，因為每次同唔同歌手合作係一次好好學習機會。之前見Edan同邱鋒澤合作，成件事好正好有火花。其實同Edan去睇五堅情演唱會時，都有同小賴講話我哋可以試下合作喎，佢都話：『可以呀，來呀！』所以如果畀我揀嘅話，我同佢都係行妖啲嘅跳唱路線，如果夾就會可以好快夾到一齊，呢個係好想嘅一件事。」