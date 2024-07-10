Beke Jacoba轉換跑道　裸出錢途

雖然未必每個索女都有模特兒夢，但卻係來自澳洲性感Cosplay兼網紅Beke Jacoba自小嘅夢想，既然係咁，點解佢後嚟會轉戰Cosplay界呢？想知道嘅話，就唔好走開睇埋落去喇！

無心插柳

正所謂「一人有一個夢想」，擁有夢想唔難，難就難在有冇勇氣去付諸實行，加上殘酷嘅現實總會令人難以如願，相信唔少人都會認同，而對出生於澳洲悉尼嘅Beke Jacoba嚟講，亦深有同感。

擁有迷人樣貌及火辣身材嘅佢，令男人流晒口水，讀高中時便已萌生投身模特兒界嘅念頭，為咗圓夢，升讀大學便修讀模特兒課程，以及進修時裝設計，希望提升個人嘅時裝品味。而喺學習過程中，佢認識咗幾位當時喺Cosplay界頗具人氣嘅性感女Coser，卻估唔到呢次相遇，為佢日後成為人氣女Coser埋下伏筆。Beke Jacoba表示最初只係幫朋友設計和製作Cosplay服裝，後來漸漸對角色扮演產生興趣，並發現參加Cosplay活動喺眾人眼前表演可以鍛煉出膽量，正好為未來嘅模特兒事業鋪路，就係咁，佢成為業餘Coser。

公諸同好

當時只係諗住賺取經驗值嘅Beke Jacoba，坦言參加Cosplay活動幫咗佢好多，令佢對投身模界更加充滿自信，因此大學畢業後，便自薦到模特兒事務所面試，結果憑住迷人外形而成功獲得取錄。不過好嘅開始唔代表佢嘅事業有好嘅發展，原因係佢身高僅得154cm，身形嬌小，縱然樣索身材正，獲派工作嘅機會唔多。

亦因為咁，令佢心灰意冷，毅然決定轉換跑道，以性感女Coser身份轉戰Cosplay界，卻冇諗過竟然令佢嘅事業起飛！事緣佢不但積極參與Cosplay活動，更將性感Cosplay寫真放喺社交帳號上公諸同好，憑住誘人造型，加上前凸後趷嘅身材，令佢嘅IG粉絲瞬間直線飆升，而會員限定嘅限制級寫真更係賣個滿堂紅，成為炙手可熱嘅性感女Coser。

Profile

出生地：悉尼

身高：154cm

三圍：36F-24-35

坦言冇諗過憑住性感形象，喺Cosplay大放異彩嘅Beke Jacoba，不但吸金力超勁，而佢嘅OnlyFans等會員帳號更係吸粉無數，令曾經因放棄模特兒夢嘅佢重拾信心。