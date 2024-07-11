【是日通勝】

農曆六月初六

甲辰年 辛未月 丙子日

吉時：上午9時至11時、下午5時至7時、晚上9時至11時

凶時：上午7時至9時、中午11時至1時、晚上7時至9時

宜：栽衣、理髮、捕捉

忌：出行、動土、安葬

幸運方向：坐西南向東北

幸運數字：41、10、48

幸運顏色：黃色

【星座運程】

今日幸運星：金牛座

白羊座：塞翁失馬，焉知非福，面對得失勿太執着！

金牛座：人逢喜事精神爽，讓自己做些感興趣的事。

雙子座：愛情運差勁，適宜專注事業，得着不會少！

巨蟹座：求財忌急躁，判斷力受影響，易因小失大。

獅子座：各方面運勢皆下跌，保持低調可避免惹禍。

處女座：遇上不如意的事，有冤無路訴，心情低落。

天秤座：愛情運非常好，主動示好有望打動意中人。

天蠍座：運氣佳，但最好保持低調，切忌得意忘形。

人馬座：抽空接觸一些財務知識，可獲得投資靈感。

山羊座：事業遇阻力，財運呈跌勢，士氣受到打擊。

水瓶座：面上掛着笑容，有望改善人緣，帶來好運。

雙魚座：戀愛運上升，出門前好好裝扮可吸引異性。

【生肖運程】

相沖生肖：馬

旺弱指數：（升）鼠 人緣佳

（跌）馬 心情差

鼠：社交應酬有得着，容易認識到新朋友。

牛：春風滿面，單身者易遇上合眼緣異性。

虎：事前做好風險評估，投資獲利機會大！

兔：激動沒好處，毋須因別人一句話扯火。

龍：待人接物應保持平常心，勿亂發脾氣。

蛇：事業運不穩，做甚麼事都要醒醒定定。

馬：是日沖煞，情緒不穩，做人勿太執着。

羊：多接觸不同的人，或會有意外的收穫。

猴：待人大方，不斤斤計較，可改善人緣。

雞：財運一般，意外開支多，銀包易乾塘。

狗：事業運起伏，做事要打醒十二分精神。

豬：貴人在身邊出現，生活壓力得到紓緩。

【暢所欲玄】（玄學名師黃楚淇）

晚年財運暢旺的名字

名字有着深刻的內涵，它是一個人形象、素質、品位的體現，將直接影響人的事業、婚姻、健康和人際關係。吉祥的名字不僅能夠給人帶來好運，還能夠為自身增添不少財運，以下將透過姓名筆劃的總格（影響中年至晚年的命運），分析當中所蘊含的財富運，看看你的名字能否帶來財運吧！

‧總格為21、32

有此筆劃數的人，做事有計劃、有上進心，凡事步步而進，猶如登梯一樣；且行事多得長輩上級提攜，其成功勢如破竹，愈到晚年愈富貴，無憂無慮，豐衣足食。

‧總格為15、24

有此筆劃數的人，智謀出眾，對金錢的觸覺靈敏，在錢財的分配上，能運用理財工具達到錢搵錢的效果；且有機會繼承祖業，或獲得一筆巨額遺產。

‧總格為33、52

有此筆劃數的人，能力強大，有先見之明，能夠洞察時勢，有謀略，視他人之難不為難。到晚年的時候，財運頗佳，賺錢能力強，還能靈活運用交際能力及人脈資源獲得財富資訊。

‧總格為47、63

有此筆劃數的人，一般人緣運佳，不僅賺錢意識強，還懂得運用時勢創造財富，是理財投資的好手。