星玄｜張曦雯低胸吊帶裙大騷事業線　梳化晒白滑長腿勁誘人

今日係7月11日農曆六月初六，今日幸運星係金牛座，人逢喜事精神爽，讓自己做些感興趣的事金牛座嘅張曦雯（Kelly），日前現身上海電視節，喺紅地氈環節，Kelly着住淡藍色長裙，但腰部就有個穿窿設計，非常搶鏡，而佢同男友嘅戀情，都一直好受大家關注，之前Kelly喺社交網站Po咗一張懷孕照，嚇親唔少網民，不過好彩只係劇入面嘅孕照，Kelly都表示，同男朋友感情好穩定，有朝住結婚方向發展，但暫時未有呢個計劃，而今個月Kelly會開拍新劇，拍攝喜劇類劇集，Kelly都話係新挑戰，今日人逢喜事，一定精神爽利，無論係社交定工作，只要係感興趣嘅嘢，一定要多多嘗試呀！

而呢排Kelly又喺社交網大放福利，着住白色吊帶低胸白裙，邊食住Burger邊曬事業線，甚至喺梳化擺出妖嬈姿勢，不經意露出白滑美腿，真係引死一班網民，唔少網民都留言「靚女」、「Keep得好」。

是日最旺嘅生肖係鼠，今日人緣佳，社交應酬有得着，容易認識到新朋友。屬鼠嘅陳楨怡（Celina）早前同李施嬅、曹永廉，一齊到柬埔寨金邊演出，亦係Celina第一次登台，雖然話好緊張，但最後都順利完成，呢排佢又再飛到佛山工作，仲喺社交網上大晒靚相，佢着住白色V領背心，露出螞蟻腰同大晒纖細手臂，狀態Keep得咁好，去應酬一定係焦點，使乜驚識唔到新朋友。