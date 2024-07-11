趙露思虞書欣撞Look　化身唐代美人互撼爆粉絲罵戰

內地兩大「95後小花」趙露思、虞書欣經常被大眾作比較。近日，虞書欣於綜藝節目的唐朝美女造型，被指與趙露思的新劇造型撞到正，兩派粉絲各為偶像發聲掀罵戰。兩位當事人未就事件表態，但虞書欣就獲黃曉明力撐，他近日兩度發文大讚對方攝影技術超班，是團隊的開心果！

趙露思與虞書欣近年各憑熱播劇爆紅，同是「95後小花」，二人難免會被網民拿來作比較，虞書欣近日參與內地綜藝節目《中餐廳8》。當中她打扮成唐朝美人，吸睛度十足，不過就有網民發現她的造型跟趙露思於新劇《珠簾玉幕》中的裝扮極為相似，雙方粉絲也因此掀起輿論戰。

趙露思粉絲勁彈虞書欣不及趙露思大氣，撐不起唐朝美女裝扮，虞書欣粉絲則反擊稱偶像的妝容比對方漂亮得多，各執一詞，火藥味濃。兩派粉絲嘈到癲，但兩女未有就事件表態，不過同樣有參與《中餐廳8》的黃曉明，近日就甫出由虞書欣掌鏡的靚相，大讚她勤力兼攝影技術了得，經常為眾人影靚相，是節目組的團寵及開心果。

抱愛犬開工鬧笑話

而趙露思正忙於為劇集《許我耀眼》開工，當中穿上粉紅套裝的她更獲封「人間芭比」。此外，她近日也帶同兩隻臘腸狗「點點」和「Doe」一起到片場，她被拍到抱完狗狗後，甩着手掌面露驚恐表情，畫面不只被做成搞笑貼圖瘋傳，更有網友猜測趙露思是否摸到愛犬的小便。不過趙露思之後為愛犬澄清，她當時是碰到口水、泥土跟香口膠的混合物，並非排泄物。