梁釗峰拍攝新歌MV　一日三遇「黃雨」腰斬

歌手梁釗峰因跑山經常走入大自然，新歌《致陪伴我的》MV亦走入元朗農莊拍攝，不過，拍攝當日遇上3度「黃雨」的極端天氣，狂風暴雨下令拍攝腰斬，最令釗峰心痛的是眼見同事全身濕透，卻依然奮力保護自己以及攝影器材的畫面。風雨過後他覺得陪伴自己的人變得更加重要：「有一班戰友撐住自己，會用心、用歌曲去多謝佢哋。」

歌曲《致陪伴我的》講述單純的陪伴，對象可以是親人、朋友又或是鄰居，而陪伴釗峰拍攝MV的就是一隻非常可愛的小狗。拍攝當日天氣不穩，製作團隊把握時間拍攝釗峰駕車以及與狗狗露營的戲份，期間已不時下雨及行雷閃電，令拍攝進度受阻，到接近黃昏時間，現場突然刮起狂風暴雨，更將團隊設置的巨型帳篷、雨傘全部吹倒，器材、拍攝道具散落一地，現場一片混亂，工作人員不惜冒雨留守現場奮力保護器材。

極速被安排上車等待的釗峰憂心忡忡：「依家好大風、好大雨，同事全部喺晒出面，我就喺架車度避雨，好灰，因為佢哋要撳住啲遮，全部人濕晒。」拍攝最後腰斬，釗峰得知同事陸續安全離開現場才稍微放心：「個MV拍唔到唔緊要，可以補錄，但就好唔開心、好唔好意思。同事為咗保護器材淋雨，全部濕晒，我又愛莫能助幫唔到啲咩。但佢哋好正面，有啲仲喺度Chill，我覺得我啲同事好勁。」

MV拍攝第二日則陽光普照，氣溫更高達34度，酷熱天氣下戶外拍攝，釗峰卻開心說：「上次大風大雨得好緊要，心入面唔舒服咗好多日。慶幸今日放晴，多謝天公，真係要感恩！」

釗峰完成「遺憾與遺憾之間的一切」企劃後，一直希望做一首舒服、輕鬆的歌曲，他說：「我做到啦！新歌不論把聲、心態，歌帶出嘅訊息都好輕身、好輕鬆。」此外，新歌宣傳照上「致陪伴我的」五個字，原來是出自釗峰手筆，他笑指畫功向來「出色」，亦試過於MV中執筆，卻被同事直斥其醜，但導演依然想釗峰嘗試題字，他笑說：「我唔驚㗎！大家接受到就得。」他續說：「5個字我花咗兩個幾鐘，不斷修改再寫，出到街大家唔好笑，係肥大啲但Cute Cute嘅，希望大家感受到我嘅誠意。」