234瘦身飲食法　免挨餓不反彈

網絡上有不少減肥方法，但講到最治標治本的方法還是控制飲食，不僅不用汗流浹背地做運動，也不用擔心體重反彈的問題。由台灣營養師提出的「234飲食法」，則在網上掀起一股的討論，方法簡單且不用挨餓就能成功瘦身，各位減肥人士不妨參考試試。

「234飲食法」（又稱「12345飲食法」）是由台灣營養師宋侑璇提出，並根據台灣國民健康署飲食建議為基礎，透過均衡飲食和控制熱量達致瘦身效果。以1餐500卡為例，其中的營養分配為蛋白質25%、澱粉35%、脂肪40%，讓1天攝取的熱量控制在1,200至1,500卡，再配合適當運動燃燒脂肪，此方法對於「病態性肥胖」（BMI大於35）、或「內臟脂肪型肥胖」（指數超過10）的人士更為有效，加上每餐都足夠的碳水化合物和蛋白質，更容易產生飽腹感，同時又能增加肌肉量。營養師又指出若想更均衡地攝取營養，一天最少要吃18種不同食材，例如豆魚蛋肉、蔬菜、水果等，讓身體健康地瘦。

進行此方法時亦需要注意水分的攝取量，幫助身體的新陳代謝，燃燒體內脂肪，建議每日喝水的量，應按體重乘以35再加500至1,000毫升，即是每天至少要喝到2,000至3,000毫升的水。早上睡醒後可馬上喝300至500毫升水，解決一整晚缺水的狀態，當身體的水分充足，食欲也會得以控制，可避免過量進食。另外，早餐也非常重要，建議起床後1小時內就要吃早餐，啟動身體的機能，而且早餐需要包含全穀或根莖類式澱粉半碗、固體蛋白質1份、熟的蔬菜1碗這3類食物。