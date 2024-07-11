史嘉娜祖漢遜加盟《侏羅紀》　經典角色驚喜加持

荷里活性感女神史嘉娜祖漢遜（Scarlett Johansson）早前宣布加盟賣座特技片《侏羅紀世界》（Jurassic World）第4集，而日前史嘉娜亮相早晨節目宣傳新片《全謊位登月》（Fly Me To The Moon），期間電視節目突然播出《侏羅紀公園》（Jurassic Park）元祖主角美國男星謝夫高拔林（Jeff Goldbum）的視頻，歡迎她加入「侏羅紀大家庭」，令她大為驚喜！

於片中飾演Ian Malcolm的謝夫於視頻中說：「祖漢遜博士，我係謝夫高拔林。我想同你講嘅係，史嘉娜會搵到生命嘅出路。小心唔好被恐龍食咗，除非你想被食。我愛你。」看完「驚喜視頻」後史嘉娜即回應：「天啊，我唔敢相信謝夫竟然同我講呢番話，我覺得我依家人生圓滿喇，我可以退休。」

另方面，史嘉娜近日在訪問中亦有提及新片《全》男拍檔Channing Tatum，她自爆Channing是「整蠱之王」，她說：「佢隨時都有一大堆撟嚟整蠱我，每次開拍前都搞到我笑到喊，我記得有一次佢仲偷偷將手指戳到我個假髮入面，依家諗起真係又嬲又好笑嘅回憶。」