史嘉娜祖漢遜加盟《侏羅紀》　經典角色驚喜加持

荷里活性感女神史嘉娜祖漢遜(Scarlett Johansson)早前宣布加盟賣座特技片《侏羅紀世界》(Jurassic World)第4集,而日前史嘉娜亮相早晨節目宣傳新片《全謊位登月》(Fly Me To The Moon),期間電視節目突然播出《侏羅紀公園》(Jurassic Park)元祖主角美國男星謝夫高拔林(Jeff Goldbum)的視頻,歡迎她加入「侏羅紀大家庭」,令她大為驚喜!

於片中飾演Ian Malcolm的謝夫於視頻中說:「祖漢遜博士,我係謝夫高拔林。我想同你講嘅係,史嘉娜會搵到生命嘅出路。小心唔好被恐龍食咗,除非你想被食。我愛你。」看完「驚喜視頻」後史嘉娜即回應:「天啊,我唔敢相信謝夫竟然同我講呢番話,我覺得我依家人生圓滿喇,我可以退休。」

另方面,史嘉娜近日在訪問中亦有提及新片《全》男拍檔Channing Tatum,她自爆Channing是「整蠱之王」,她說:「佢隨時都有一大堆撟嚟整蠱我,每次開拍前都搞到我笑到喊,我記得有一次佢仲偷偷將手指戳到我個假髮入面,依家諗起真係又嬲又好笑嘅回憶。」