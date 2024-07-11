中秋月餅提早登場　酒店驚喜之選

雖然話9月才是中秋節，但月餅市場競爭激烈，現時各大品牌都相繼推出各式優惠，酒店出品一向有水準，先為大家介紹本地多間酒店的月餅早鳥優惠，選擇更多。

星級之選

本地有很多星級餐廳，灣仔五星級酒店米芝蓮二星中餐廳行政總廚洪志光師傅今年推出3款口味，迷你紅豆月餅加入18年陳皮調味，另外還有雙黃白蓮蓉和迷你奶黃月餅選擇。即日至8月16日有約85折早鳥優惠，若是50盒以上的大量訂購，可最低低至約8折優惠。

選擇多多

傳統以外，創作口味也很受歡迎，尖東五星級酒店有不同系列的月餅選擇，甄選經典月餅有50年陳皮豆沙玫瑰、50年陳皮豆沙柚子和50年陳皮豆沙桂花月餅，米芝蓮一星中菜廳有全新推出的迷你流心奶黃月餅，以及30年陳皮豆沙月餅、豪華精選中秋茗茶禮名及佳釀典藏中秋銀月禮盒等，日本風味有分別加入抹茶、焙茶的紅豆柚子白玉月餅和迷你金時番薯紅豆月餅，再加上榴槤冰皮月餅二重奏，總有一款合你心水。這個7月於精品店選擇月餅和禮盒，可享75折優惠。

早買早着數

按不同月份，月餅也有不同的優惠。金鐘五星級酒店米芝蓮一星中菜廳今年搞搞新意思，於逢星期五及日指定時間推出限量即焗手工月餅，有夏果冬蓉、可可芋蓉、玫瑰金腿棗蓉陳皮紅豆小月餅4款口味。此外，餐廳今年除有迷你奶黃、雙黃薑汁白蓮蓉等口味，更全新推出迷你雜錦月餅禮盒，內有金華火腿五仁、無花果果仁桘陳皮紅豆3款口味，7月選購有7折，8月有85折，9月1日至17日有9折。

感受城市韻味

每個城市都有自家特色，金鐘五星級酒店推出月下旅人系列，禮盒設計旅行日誌作靈感，當中會有陳皮豆沙、麥芽糖醇低糖蛋黃白蓮蓉、茉莉花茶奶黃和焦糖海鹽咖啡奶黃月餅，客人於7月訂購並填寫優惠碼，會有85折早鳥，大量訂購最低會有75折。

軟滑滲果香

近年月餅口味多元化，加入果香更吸引。東涌五星級酒店今年推出迷你奶黃及迷你士多啤梨乳酪奶黃口味的月照大嶼月餅禮盒，新出迷你雙囍月餅更兼具2款口味。即日至8月3日有75折，8月4日至9月1日有85折。

美味雜錦

月餅口味繁多，如果可以一次過試幾款都不錯。尖沙咀海旁五星級酒店今年推出迷你雜錦月餅禮盒，內有香橙茶奶黃、迷你流心奶黃、迷你遠年陳皮紅豆及迷你蛋黃純白蓮蓉月，較特別的香橙茶奶黃月餅選用特別調味的冬日香橙茶，呈現清新香氣。客人到網上商店選購月餅，按不同數量計算，最低會有8折。

竹片禮盒

在講求環保的理念下，月餅盒選用的物料要慎選。佐敦一間酒店米芝蓮一星中菜廳今年有全新竹製月餅禮籃，可持續綠色材料竹片帶出天然紋理和質感，配以深綠色蝴蝶結及中式繩結，古雅自然，吃完還可當收納盒。逸月薈萃禮盒內有流心奶黃、流心奶黃白蓮蓉和陳皮豆沙3款迷你月餅，逸月流金禮盒是迷你流心奶黃月餅，星級嘗味禮盒內有自家製XO醬、香酥琥珀合桃和頂級人參烏龍茶葉，用來配月餅最好不過。即日至7月15日訂購會有65折，7月16日至8月31日訂購有7折。

限量品味

每到中秋，就有很多限量口味月餅。尖沙咀五星級酒店中菜行政主李志偉師傅今年推出多款月餅系列，包括傳統雙黃白蓮蓉、傳統雙黃黃蓮蓉欖仁和迷你奶黃月餅外，迷你雜錦月餅有陳皮豆沙、正山小種白蓮蓉和茉莉香片茶奶黃口味，今年酒店亦和不同單位合作，好似「瑰月臻賞」限量品味月餅禮盒內加配茶葉套裝，月餅配雲南滇紅茶和普洱，另一款「樂頌秋月」限量月餅禮盒，盒子以香港天際線和博物館設計，盒子可變成紙燈籠。即日至8月1日選購指定中秋月餅系列，可享9折優惠，惠顧指定金額，指定日子會有免費送貨服務。