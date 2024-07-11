大S和解官司冇進度　汪小菲再婚原來仲未登記

台星徐熙媛（大S）同前夫汪小菲離婚兩年，兩人離婚官司尚未落幕，雖然汪小菲今年5月已經同網紅Mandy領證再婚，但佢喺再婚前，就有傳佢本身想趕喺二婚前同大S現身台灣法院談和解，但最後破局冇結果。如今事隔兩個多月，台灣消息傳出兩人和解進度仍卡關，原因係對於家人嘅撫養接送以及可否返北京定居兩大關鍵，雙方尚未達成共識。對此S媽亦親口證實事件。

大S同汪小菲雙方控告多件民、刑事官司，目前仍有3案纏訟中，包括汪小菲遲遲未還大S新台幣7千萬元（下同，約1,681萬港元）撫養費同上億元借款、不願撤下S媽喺S Hotel承租保證人身份，甚至傳出汪小菲威脅大S「以債換保」，但汪小菲自認冇欠扶養費，提起債務人異議之訴。

之前S媽曾透露因為疫情關係，所以同大S都唔希望家人過去北京，如今亦成為大S同汪小菲離婚官司和解關卡，雙方一來一往仍在協調。對此台媒求證S媽，S媽僅吐9字證實：「由父母決定，我無權管。」大S經理人則未回應。

另外，汪小菲近日帶Mandy返太太台灣家鄉，低調宴請長輩。據了解，Mandy爸媽以及其他親戚好友都在場，包廂一晚花費約上萬元起跳，全由汪小菲埋單。不過，據台媒了解，二人此行赴台仍未辦理結婚登記手續，對此汪小菲友人透露因為佢最近行程太滿，所以先遲遲抽唔到時間，之後會搵時間再回台灣補辦登記。