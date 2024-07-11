靈敢侶情：防人之心不可無？以小人之心度君子之腹？

一位中學生問我：「防人之心不可無」和「以小人之心度君子之腹」很矛盾。我想了想，這樣解釋：「是有點矛盾，但兩句所持的心態不一樣。」

防人之心，用在不相熟的人身上。我們難免會遇上偽裝的騙子，所以要帶着一份警惕的心態去避免利用、風險和損失。例如做生意時，我們未必跟客人或供應商很相熟，所以，便需要定合約和寫條款。

而以小人之心度君子之腹，是即使對方從未出現欺騙的行為，甚至一直都表現得有誠信，但自己仍然用猜測和懷疑去量度對方。例如：一位從未遲到早退、從未不交計劃書、從未欠飯錢的同事，老闆卻仍然懷疑他必定會犯以上的錯，繼而加強防範。

總括來說，前者是面對陌生人時作出的自我保護，後者則傾向於以己度人：對人不信任，其實是沿於不信任自己。

最近，我都被一個朋友「以小人之心」。換轉是以前，我必定會傷心和氣憤，但在這一次，我只想到要找機會幫幫對方。因為，他不信任的不是我，而是他自己——他害怕選擇了錯的人，他不確定自己是否做對了。

於是，我告訴中學生：「沒錯，真正的朋友應該信任你，但當對方都不信任自己，你應該做的不是去委屈，而是要告訴他：『你沒有選擇錯，我不會傷害你。』」這兩句，也是我告訴「以小人之心」朋友的說話。

別把他人的情緒攬上身，是面對世態的生存之道。下下委屈、生氣、埋怨文字的矛盾，你有幾多條命才夠活？

周靈山，纖廚教室創辦人、愛情專欄作家、節目廚師、廚藝導師、暢銷書作家。

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