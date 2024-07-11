雲妮趕拍《BJ單身日記》下令居民限時出入　激嬲Harry Styles等巨星

由奧斯卡金像影后雲妮絲維嘉（Renée Zellweger）主演的賣座愛情喜劇《BJ單身日記4》（Bridget Jones: Mad About the Boy）近期於英國北倫敦趕拍中，近日就有傳電影公司為阻礙拍攝而限制在拍攝地鄰近的居民出入，因而令居民大為不滿。

有多位名人紅星包括「戇豆先生」路雲艾堅遜（Rowan Atikson）、樂壇天王Harry Styles與奧斯卡金像影帝Rami Malek等亦是受影響的居民。據知《BJ》的電影公司早前將通知書放入居民的住所信箱，並要求他們在拍攝的某個時段不要外出或離開住所以免阻礙影片的拍攝工作。知情者向傳媒表示：「情況就好似佢哋被Bridget綁架做咗人質，令所有人都嬲到爆。」

《BJ單身日記》是改編自女作家Helen Fielding同名暢銷小說，2001年拍成電影並大受歡迎，15年期間開拍了3集。今年5月電影公司正式宣布開拍第4集，除了雲妮之外，英國男星曉格蘭特（Hugh Grant）亦有份於新一集回歸，影片將於2025年情人節公映。