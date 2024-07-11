港姐變髮︱華姐鍾翠詩入15強平常心　城大李嘉欣成大熱有信心

無綫《2024香港小姐競選》日前公布25名初步入圍的佳麗，今日（11日）大會安排14位佳麗到髮型屋接受造型改造，包括鍾翠詩（Tracy）、倪樂琳（Ellyn）、梁嘉莹（Emily）、莊曉婷 （Kimmy）、謝淑怡（Zoie）、程姜月（Dolores）、楊梓瑤（Amina）、王汛文（Candice）、吳芷靖（Clary）、俞可程（Kanis）、秦冀雯、李曼思（Adria）、陳甜甜 （Rose）以及陳紫佟（Jessie），早前被爆身有合約並瞞住TVB及本身經理人公司參選的郭恩程，及涉賄選的江門佳麗陳元元均未有現身。眾人約早上7時許開始陸續抵達，至上午11時半，佳麗們分別完成改造步出髮型屋，雖然大部分佳麗髮型上只作小量修改，不過均異口同聲表示對新造型很滿意。

華姐鍾翠詩在受訪期間意外爆出進身15強，她受訪時解釋全因聽到現場工作人員提及，故並未清楚實際入圍人數，問到進身15強是否信心大增？她説：「其實平常心對待，但要對自己有信心，吸收上次經驗話畀我知一定要有自信，全力以赴。」她坦言只集中留意自己心態上如何面對比賽，不會刻意視其他參賽者為競爭對手。提到同屆華姐張安妮未有繼續賽事，她指現階段想專心比賽，暫未有聯絡對方，更有感可惜：「都想同佢再一齊選美，係個好好嘅回憶。」

今屆焦點佳麗「城大李嘉欣」Ellyn，髮型改造變化不大，她表示自己不太懂得為頭髮造型，今次有專業髮型師出手感到很高興，更自爆小時候剪過冬菇頭，不過笑指現時喜歡長髮，談到她被指大熱，她高興表示：「信心一定要有，多謝大家賞識。」至於身旁Zoie滿意頭髮造型，又叫大家期待決賽時再變妝，她指自小便留長髮，不過將來若有機會拍劇，會很樂意為劇本而剪短。問到學霸身份有令她信心大增？她説：「信心不嬲有，最緊要每次訓練畀心機做，每一日比以前自己進步就得。」

至於Adria則獲髮型師保留淺髮色，又為她剪出輕盈感覺。提到被爆進身15強，她直言一直也有信心，又表示不會視其他參賽者是對手，而是能共同成長的夥伴。身旁的Emily被問到今日為何遲大到？她解釋因作天有要事需到廣州一趟，今日一清早便乘高鐵趕回來，才因此遲了到場。