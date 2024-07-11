湯洛雯自嘲年紀大　生B睇個天

藝人湯洛雯今日（11日)出席apm《潮玩狂熱運動會》活動。剛與老公馬國明從峇里島參加完朋友婚禮的好，提到造人即笑言不是去到每個地方都要造人，順其自然。問到會否怕年紀開始大難生B？她說：「如果年紀大依家已經大，所以有BB喺上天畀嘅禮物，但冇我哋兩個人都好好。」講到有網民大讚馬國明婚後變得「靚仔」，湯洛雯即笑言：「可能見到我。」又表示馬國明平常飲食都極為清淡，有時甚至會不吃晚飯，問到可會準備生蠔給馬國明吃？湯洛雯即表示「唔識做」，並指老公好健康，不需要吃生蠔。她又提到平時會玩普拉提，老公都會陪她打羽毛球和游水，不過其實馬國明並不精通游水：「所以同佢去游水會變咗戲水，有試過教佢，但佢都喺沉，可能腳太長。」

談到好友朱千雪誕子，湯洛雯表示有去探望BB，但不敢抱起BB，又讚朱千雪產後收身速度好快，問到可會取經？湯洛雯表示健康比較重要，不要經常覺得一定要減到好瘦，平時有保持運動習慣即可。提到馬國明近日到內地拍劇，原本想跟着去的湯洛雯表示老公不讓，不過之後就應該會陪同老公到布拉格拍攝：「其實我哋仲未度蜜月，到時去可以去埋蜜月旅行，我會再拉埋佢去意大利。」