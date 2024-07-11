鮮娛糧︱胡杏兒晒獎回顧入行25年　最重要並非「最佳女主角」獎？

近年主力北上發展的視后胡杏兒，今日（11日）在內地社交網上載影片，原來7月11日對她來說是非常特別的日子，事關1999年的今日，當年19歲仍在科大讀一年級的她，當選了香港小姐季軍。片中胡杏兒不僅回顧多年來的點滴，更即席戴起當年的后冠和綵帶，笑言24年沒有戴過，所以有少許激動，甚至有想哭的感覺，她憶述當年是陪室友去選港姐，那時沒有手機，還是使用俗稱「BB機」的傳呼機，有一天接收到短訊就去TVB面試，還記得要接受兩輪面試，看到很多美女，而自己甚麼都不懂，故表現得很緊張，最後當選了好像做夢一樣，並成就今天的她。

入行25年的胡杏兒，於片中更晒出歷年所獲得的獎項，當中很重要的一個獎竟不是「最佳女主角」，而是她演藝生涯中第一個獎項，憑藉電視劇《流金歲月》中飾演茵茵一角，於台慶35周年奪得的「飛躍進步女藝人」獎。至於憑《萬凰之王》沅宛一角，所得到的「最佳女主角」則是她第二個里程碑，並強調得到它絕不容易，同年亦奪得「我最喜愛的電視女角色」。得到「視后」寶座後，2011年她得到第一個在內地獲得具代表性的獎項「華鼎獎」，連她自己也意想不到。最後她提到演員是很有趣的工作，不同年齡階段可以飾演不同角色，覺得自己很幸運。