鄧智堅《反黑》一集做12種情緒　網民洗版推再登「男配」

「最佳男配角」鄧智堅在無綫新劇《反黑英雄》中再晒「神級」演技，昨晚（10日）講到向女兒「道別」後留下遺書自盡，被指多個場口中大晒12種情緒，含笑向陳山聰道別場面更搞喊無數網民，演技獲網民力推再攞「男配角」獎項，智堅演技再次獲洗版式好評，他謙稱沒想過「張東」這個角色能有這麼大回響：「真係多謝各位觀眾同網民嘅支持，有任何類別嘅認同都會非常開心。」講到為角色「易容」原來除了刻意油黃牙齒及令頭髮油膩，他還有「自殘」絕招：「我嗰段時間冇搽任何護膚嘢，希望啲皮膚可以粗糙啲。」

智堅對戲中與女兒樂珈嘉與陳山聰的兩場道別戲皆相當難忘，笑言反而被新人珈嘉牽動情緒：「呢場戲準備時，我諗住自己係會好硬淨嘅喺個女面前，但最後去到現場，我被珈嘉嘅演出感動到，所以我演法都唔同咗，我決定同個女（嘅情緒）一齊去，我哋嘅交流好愉快，我都好欣賞呢位小妹妹。」

至於連經三劇《新聞女王》、《逆天奇案2》及《反黑英雄》皆與奶茶同框，智堅笑言是神巧合：「《逆天》同《反黑》出現奶茶都係純巧合，可能我同奶茶已經有咗緣分。」

至於，新人樂珈嘉亦獲網民關注，指她充滿青春氣息兼靚女，氣質亦十分清純，更有人指她撞樣陳懿德，並封她為「弱化版德德」。