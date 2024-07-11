蔡思韵撇男友劉俊謙　留台3個月秘密「懷孕」　

在熱爆電影《九龍城寨之圍城》中飾演郭富城太太、林峯媽媽的女星蔡思韵（10日）在台灣接受訪問，透露將本月底開始將留在台灣長達3個月，變相和同拍攝《九》片的飾演「信一」角色的新一代男神劉俊謙「分居」。

蔡思韵透露將會擔任人妻及人母，因將接拍的短片及恐怖片都是飾演太太，甚至媽媽角色，她說：「體驗從無到有的懷孕過程。（可有結婚生子計畫？）近年來工作愈來愈忙碌，現階段比較想要專注在工作上。」談及她和「男神男友」劉俊謙曾被拍得在街頭吵架？她就覺得好好笑，亦忘記了為何跟男友嘈交，不過印象中可能跟看電影有關，又指和男友感情不錯，很少口角，只是她易真情流露才易有誤會，她說：「有一次我肚子很餓，想吃一家餐廳，結果都走到了那家店，他就說還是吃別間，又在走一段路，那時候我臉就很臭。」

對於男友指她是其「小太陽」時，她害羞放閃說「他應該是我的小月亮」，並爆男友私隱，指男友疲勞時會變得很靜，但她卻患「分享症」，私下很愛說話，但見男友要安靜時也會識趣收聲，又不小心說兩人之間的肉麻情話：「你要不要吃菜菜」。又指近期和蔡凡熙、李沐合作過的台灣友人到京都旅行時食肥了，但男友覺得她長肉後更健康。

談到她在《九》摑了古天樂一巴後被讚是「全片最能打」，她說當時很害怕：「拍戲時進入角色狀態時很用力打，但喊卡後一直說對不起，見他要用冰敷紅了的臉，其實我打了他三巴掌，後來被剪成只有一巴掌！」