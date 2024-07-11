混血網紅Gia被前男友偷拍不雅片　遭勒索港幣30萬元

KOL溫紫雅（Gia）年初被拍得以性感打扮現身馬場，被網民封為「馬場竹升妹」。不過，她最近在社交網上載照片及由天盟娛樂代她發出新聞稿，稱遭前男朋友Ivan一年前偷拍性愛片段及照片，近日被勒索港幣30萬元，又指執法部門7月9日周一凌晨2時09分已接獲相關報案，目前案件仍在調查。

溫紫雅講到與前度相識經過，透露一年前經朋友介紹結識男事主，對方聲稱叫Ivan，兩人分手之後，聽朋友講述Ivan曾經使用不同的名字，並且威脅介紹人，她說：「對的，我被勒索了。我被前男友勒索了。我一年前經朋友介紹下認識Ivan，大家好情投意合，好快就發展成男友朋友關係。後來情變之後，聽朋友講述原來佢曾經用不同嘅名字結識新朋友，我起疑心之後，就沒有再理會Ivan。」

溫紫雅一年後收到不雅照片及片段被勒索：「一年後，我收到佢send畀我偷拍我嘅不雅影片、片段、身份證照片以及屋企住址（我從來冇提供過），要求繼續同佢發生性關係，以及支付大概30萬贖回照片和影片。」溫紫雅續道：「後來得知原來Ivan有以同樣形式，用身份證照片以及屋企地址要脅介紹人（我好朋友）提供我嘅身份訊息，但當其時我係完全唔知情。」

事件發生後她指已經報案求助：「案發之後，我已經立即在律師陪同底下向執法人員求助，並且協助調查，案件仍在調查當中。」她又指由於案情比較複雜，有進展會再交代：「倘若有任何朋友收到涉案的不雅照片，以及關於我的個人身份訊息，請立即刪除以及請勿廣傳，以免助長不法分子肆虐。」