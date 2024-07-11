菜那星流 嫩白美乳天使

好多時有混血美女殺入日本寫真界，當地傳媒通常會以「黑船來襲」作為報道嘅標題，但對住混血嫩妹菜那星流，做法似乎唔多貼切，事關佢嘅膚色一啲都唔黑，甚至白到反光添！

加日混血兒

講起喺日本寫真界搵食嘅混血兒，筆者第一時間諗起紅極一時嘅Leah Dizon，同埋近期表現得相當活躍嘅Angela芽衣，而今日為大家介紹嘅菜那星流亦係一位混血兒，爸爸係加拿大人，媽媽就係日本人，所以年僅20歲嘅佢，擁有一張俏麗動人的面孔，五官標緻，笑容甜美之餘，有時又會散發出幾分楚楚可憐嘅鄰家女孩感覺，令唔少男士都想將佢一擁入懷，好好呵呵愛錫！話時話，星流妹嘅身材都幾好攬，高高瘦瘦，四肢纖巧，但上圍甚有斤両，換上泳衣出鏡總係露出一條誘人事業線，而更難得嘅係，佢有一身透明感極強嘅美白肌膚，令呢副胴體顯得更加吸引！

空手道黑帶

雖然星流嘅外表成個弱質女子咁款，但千祈咪以為佢好好蝦！事關出生於加拿大嘅佢，後來搬到日本定居，受到熱愛武術嘅父親同弟弟影響，細細個就走去學空手道，家陣已經係黑帶高手，相當揪得！講番星流嘅演藝之路，自從上年參加咗一個戀愛真人騷節目《今天，我戀愛了》，開始多人認識，唔少觀眾都被佢真摯又可愛嘅性格所吸引，有讚冇彈，到咗今年年初，更獲雜誌邀請拍攝水着寫真。星流話，咁大個女都係第一次着比堅尼出鏡，起初都有啲唔慣，幸好成班工作人員都好親切，慢慢令佢克服緊張感覺，順利完成拍攝。對於未來嘅發展，阿妹話拍寫真只會係客串形式，並會主力做好模特兒工作。

Profile

年齡：20歲

身高：5呎4吋

三圍：33-23-33