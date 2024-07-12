【是日通勝】

農曆六月初七

甲辰年 辛未月 丁丑日

吉時：上午9時至11時、中午11時至1時、下午5時至7時

凶時：上午5時至7時、下午1時至3時、晚上7時至9時

宜：大事勿用

忌：理髮、開市

幸運方向：坐南向北

幸運數字：13、31、20

幸運顏色：黃色

【星座運程】

今日幸運星：獅子座

白羊座：一分耕耘一分收穫，趁事業旺，專注工作。

金牛座：處理錢銀問題有點糊塗，令騙徒有機可乘。

雙子座：情緒低落，頭頭碰着黑，不宜作重要決定。

巨蟹座：沒必要的比較可免則免，煩惱會離你而去。

獅子座：談情說愛的吉日，單身者悉心打扮可增魅力。

處女座：競爭大，平日僥倖過關的事，可能出問題。

天秤座：多做好事冇蝕底，你的善心可換來好人緣！

天蠍座：愛情運上升，是時候向心儀對象發動攻勢。

人馬座：運勢平平，處理感情問題有必要多花心思。

山羊座：勿輕言放棄，事情未到最後不會知道結果。

水瓶座：工作失誤惹來批評，宜重新思考與檢討。

雙魚座：財運現升勢，量入為出的策略要貫徹始終。

【生肖運程】

相沖生肖：羊

旺弱指數：（升）牛 遇貴人

（跌）羊 人緣差

鼠：桃花旺，有伴侶者可嘗到愛情的甜蜜。

牛：願意提攜你的貴人出現，要懂得感恩。

虎：財運不錯，審慎投資，易有意外收入。

兔：運勢好壞參半，理財投資要保持審慎。

龍：偷懶心態要不得，別妄想能不勞而獲。

蛇：做事得心應手，面對壓力也處之泰然。

馬：心情欠佳，做事缺乏耐性，容易犯錯。

羊：是日沖煞，事業運不佳，人際關係差。

猴：有投資打算者可一試，成功機會不低。

雞：花太多時間在工作，易令身邊人抱怨。

狗：相約伴侶撐枱腳，可為生活增添情趣。

豬：抽空自我增值，付出愈多，得着愈多！

【暢所欲玄】（全球算命師大賽總幹事李文淵師傅）

一代繁衍下一代

今天世界人口已到八十億，這是上天有好生之德，所以人類的繁衍特別多。人多自然對食物的需求也特別多，人類的食物來源必須豐盛，才可保持人類有足夠的糧食，因而衍生出各類生物的繁殖，這就是一代人養育一代人。

在八字命理上，食神傷官星，是我生的下一代人。自己命主五行屬土，土生金，則金的五行，代表食神傷官星，也代表子女星，也是智慧星，所以學習必須趁年輕時，因為年輕與小孩的腦部正在發展，記性好，是學習最佳時間。

在女命來說，我生者為子女星，是食神傷官，非常純粹。但在男命而論，則以正官七殺來論子女星，當然也要兼顧食神傷官星的。在人的現實生活上，男命以正官七殺論子女。對於男人而言，有了子女後，生活壓力大，但同時上司老闆，因為你有子女負擔，工作更是認真。或因為要養育子女，男命不得不勤奮，壓力自然加大，官殺星為子女星，正是此道理。

不論女命的食神傷官星為子女，或男命的正官七殺星為子女，必須氣旺，少有茂盛的下一代。命理上以月令為大氣門戶，是子女星當然多子女，但時辰是子女星，更是繁衍後代的最大力量。