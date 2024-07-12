娛圈單打︱人要面樹要皮　振夫綱唔出奇

相嗌唔好口！一向直腸直肚的吳若希（Jinny）經常公審老公Alex，人們都見怪不怪，當係耍吓花槍啫。點知Jinny日前動真格，怒轟老公駕車接送女同事，甚至陪人搭港鐵返工放工，「趷起條尾都知你會做咩」，引爆老公偷食疑雲！一直腍啤啤的Alex大膽駁嘴，「做嘢都要畀你鬧」，咁大反應，似乎真係有景轟喎！

有得食花生，大家最開心。有網民在Jinny社交網留言，「崩口人忌崩口碗，人哋都係做第三者搶個男嘅返嚟，當然怕畀人搶老公」，焫到Jinny着晒火，先鬧對方「×樣」，再Tag老公問自己係咪第三者！Alex求生意志都好強，梗係第一時間回覆「不是」啦！

精彩，真係精彩！Jinny脾性剛烈火爆，不時在社交網鬧爆老公，早就係知名「惹火尤物」，今次踢爆老公疑似出軌，網民仲唔幸災樂禍咩！Jinny唔怕家醜外揚，份人亦算愛恨分明，對於網民負評，不嬲高EQ應對，就連被網民恥笑闊面膠樣，一樣冇動真火。今次因為一句「第三者」咁激動，唔通真係被刺中要害？

點都好，老公忽然對其他女人無事獻殷勤，肯定有古怪。Jinny維護自己家庭同婚姻，等老公不敢造次、其他女人唔好埋身，無可厚非。

事實上，Alex一直被Jinny「食住」，老婆話東，佢唔敢講西，今次竟然大膽駁嘴，似乎真係作賊心虛。雖云出爐鐵，唔揼唔鬆化，但都係嗰句啦，人要面樹要皮，Jinny今鋪已經贏晒，係時候留番幾分薄面畀老公，畢竟幾腍善的男人都要尊嚴㗎！