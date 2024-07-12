東方日報C1：章子怡任電影節評審　威尼斯搶風頭

「國際章」章子怡近年事業非常暢旺，繼主演電影掀起不少話題後，前晚更獲國際三大影展之一威尼斯電影節公布將出任今年主競賽單元評審，並且是今年唯一一位華人代表，風頭十足！而早前子怡公開向導演陳可辛「詐型」，指新片戲份被刪，有指陳導已換了該片剪接師，將電影重新剪接，令子怡戲份更加突出！

國際影壇盛事《第81屆威尼斯電影節》將於下月28日至9月7日舉行，大會前晚公布今屆「主競賽單元」的評審陣容，除了之前公布法國女星伊莎貝雨蓓（Isabelle Huppert）任「主競賽」評審主席之外，內地女星章子怡亦會擔任今屆威尼斯「主競賽」評審成員，成為今屆評審團中唯一一位華人代表。其他「主競賽」評審團成員還包括美國導演James Gray、英國導演Andrew Haigh、意大利導演基斯比湯納度（Giuseppe Tornatore）等。

離婚後事業再闖高峰

於威尼斯電影節官方對章子怡的介紹中，提到她的作品包括《我的父親母親》、《臥虎藏龍》、《2046》、《藝伎回憶錄》、《一代宗師》，以及她首次擔任導演的《詩》，還有她的新作由導演陳可辛執導的《醬園弄》，今次亦非子怡首度任國際電影節評審，之前她曾為康城電影節擔任「主競賽」及「一種關注」單元的評審，而今年她更與導演陳可辛及《醬》片演員楊冪、雷佳音等現身康城電影節為新片宣傳，當時子怡更獲得電影節主席Thierry Fremaux及大會官方電視台厚待，風頭一時無倆。前晚威尼斯電影節公布子怡任主競賽評審，亦即成了內地熱搜，不少網民更指子怡離婚後，事業反而愈來愈順，再闖高峰。

早前有指子怡、雷佳音、楊冪及趙麗穎等主演的《醬》片，希望在暑假檔上映，不過，子怡在法國康城宣傳期間，曾公開向陳可辛「詐型」，指對方刪掉了一些她很難忘的戲份，於內地受訪時又謂希望將來可以遇到「更有力量的、更極端的、更有突破的角色」，並直言演《醬》片時覺得夠激的，再度暗示被刪戲一事。近日內地有消息指導演陳可辛已換了該片的剪接師，把電影從頭剪過一次，令子怡的戲份更加突出，亦由於要為影片做「大手術」，故影片沒可能在近月推出，應會指望年底內地的長假期靚檔。

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