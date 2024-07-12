《閃靈》女主角舒莉杜華因病離世　死前4日最後生日照片曝光

曾於1980年主演英國導演史丹利寇比力克（Stanley Kuberick）經典恐怖片《閃靈》（The Shining）的美國女星舒莉杜華（Shelley Duvall）昨日因糖尿病併發症在睡夢中於德州家中逝世，享年75歲。

與她拍拖多年的男友Dan Gilroy證實她的死訊，並留言表示：「我親愛的、甜蜜的、美妙的人生伴侶兼朋友離開了我們。最近她受了太多的苦，現在她自由了。飛吧，美麗的舒莉。」舒莉死前4日剛度過75歲生日，當時她的忠實女粉絲Sarah到她的家中與她慶祝生日，Sarah於社交網站亦有分享與舒莉當時的合照，舒莉當時的精神好好對鏡頭微笑。Sarah於社交網哀悼她時亦透露舒莉過去幾個月的健康情況不好。

出生於德州的舒莉曾主演過多部電影，她是已故大導演羅拔艾特曼（Robert Altman）的御用女星，其中她於1977年就憑羅拔的《三女性》（3 Women）勇奪封康城影后寶座。而她的演員生涯中最為人所知的就是她在《閃靈》中的演出。她在片中飾演神經失常的作家積尼高遜（Jack Nicholson）的妻子溫蒂（Wendy），她在片中的演出獲得高度評價。不過，神隱多年的她於2016年亮相著名心理學家Phil McGraw的節目《Dr. Phil》時，自爆患上精神病，並自言好病需要別人幫助。而她亦表示拍攝《閃靈》期間因為導演要求甚高，令她一度瀕臨心理崩潰。2002年她宣布退休，直至近年才復出參演恐怖電影《The Forest Hills》，此片亦成為她的遺作。

舒莉離世後，《閃靈》小說作家史提芬京（Stephen King）亦有於社交網站留言哀悼，他表示：「非常遺憾舒莉杜華離世。美好、具才華、不備重用的演員。」而金像影后慧絲溫達絲般（Reese Witherspoon）亦於社交網站分享舒莉《三女性》的性感劇照並留言哀悼，大讚她有獨特才華以及向她的家人、朋友與影迷慰問。