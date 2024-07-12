鍾菜館「四大名菜」之一的佛跳牆

【特約報道】典故

．在清朝末年，福州官員設家宴宴請福建布政司周蓮。

．在宴會中有一道料理讓周蓮讚不絕口。

．周蓮問及菜名，而官員回答有「吉祥如意、福壽雙全」之意，故名「福壽全」。

．周蓮要家中的廚子鄭春發如法炮製。

．鄭春發自行改良再加上幾道食材後，味道比原本的更好，從此這道菜成了府上招牌菜。

．之後鄭春發辭職到外自行開了一間餐館，後來聲名大噪。

．「福壽全」這名字如何變成「佛跳牆」，說法也是各有不同。

．有一個說法是因為福州話裏的「福壽全」音近「佛跳牆」，久了人們便以此為名。

．另一說法則是當時一文人在鄭春發的餐館裏吃到這道佳餚，贈送「壇放葷香飄四鄰，佛聞棄禪跳牆來」一詩。

．鄭春發很喜歡，便決定命名為「佛跳牆」。

用料上乘

．正宗佛跳牆由鮑、參、翅、肚、花菇、蹄筋、元貝、鴿蛋等多種上乘材料熬製。

．不加水燉煮，封上荷葉，合上盅蓋。

．經歷8小時熬製成濃湯。

．珍饈蘊藏濃郁的鮮味。

製法講究

．第一天先把豬腳、老雞及老鴨煲煉成白湯。

．第二天把豬骨、豬腳、老雞及老鴨煎香，加入八角、桂皮、福建老酒及白湯煉成金湯。

．鮑魚、魚翅、海參及花膠泡發及乾蒸，浸泡冰水，重複以上步驟至軟。

．豬蹄筋用120°C油炸透，焗水至軟腍。

．配合其他材料。

．金湯置於燉盅，加入所有材料蒸或燉30分鐘，即可享用。

遠赴佛跳牆發源地拜師

．餐廳集團師傅曾特意遠赴佛跳牆發源地的福州。

．拜師學藝，將傳統古法烹飪技藝帶回來。

．食客能一嘗原始佛跳牆的極豐臻鮮。

．盡得真傳，啖啖經典。

鍾菜館

查詢熱線：

地址：新界沙田火炭坳背灣街13號鍾偉平大樓地下

電話：8300 8007

地址：香港灣仔軒尼詩道338號北海中心2樓

電話：8300 8043