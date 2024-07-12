消暑飲酵精　徹底袪濕排毒！

【特約報道】夏日炎炎，大家很自然想喝凍飲來消暑解渴，但凍飲和雪糕等冰凍飲品食物，利口不利福，對健康百害而無一利。常進食冰涼食物，傷脾胃及令身體陰陽失衡，因身體以本身的陽氣，來中和食物的陰寒之氣，並養成痰濕的體質。

面部泛油、疲倦胸悶、腹瀉、下肢水腫、關節痠痛及經痛等，全是痰濕體質者的特徵，而體形多屬肥胖。因凍飲等生冷之物，令身體加重濕氣，造成氣血不通，降低對熱量的消耗，累積脂肪。為何總是減不掉肚腩，就是因常吃生冷食物而間接造成。

天氣有多熱也好，建議每天要曬太陽以增加陽氣，以驅散濕氣，不要終日在冷氣地方活動。長期在冰冷環境下，毛孔收縮，又袪濕氣。就算要喝凍飲，盡量少加冰，平時多喝室溫水。

紅綠豆薏米水或冬瓜水，可解暑解渴，有清熱祛濕功效。最方便最有效排毒袪濕的，一定是飲用安康酵精！當你真正排清濕毒，一定感到身軀比以前輕飄飄，水腫消失，不再肚凸凸，有不少朋友就是飲用酵精及配合宇宙飲食多年，比以前更健康及少了病痛，身形更fit。

排毒酵精，含高濃度酵素精華，以糙米胚芽，糙糠與數十種純天然蔬果植物，經微生物醱酵技術製作而成，有效幫助消化，增強新陳代謝，清除黏附於腸道壁的頑固宿便，以及抗炎抗老，改善粗糙膚質。

一般來說，會建議飲用21天，第一個星期，將30ml排毒酵精加入一大杯水，又或加入有氣礦泉水或鮮榨果汁，早上空腹飲用。第二至四星期，排毒酵精分量增至60至90ml，飲法如上。

唐安麒

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Dr. Angel唐安麒

健康食療、中醫營養學、自然療法專家。

近年香港韓國兩邊走，鑽研韓國補身食療及美容科技。