THE SOUTHSIDE首邀知名藝術家韓瑞　帶動Chill生活

【營業資訊】港鐵商場一直致力推廣文化藝術，港鐵黃竹坑站THE SOUTHSIDE作為港島南區嶄新生活地標，今個夏天由7月9日起， 聯乘知名藝術家韓瑞，打造《THE SOUTHSIDE Chill Party》，在商場內設置藝術裝置，提倡輕鬆愜意的Chill生活，為顧客帶來全新購物藝術體驗。

為令夏日氣氛升溫，7月至8月期間的六個週五晚上，商場將舉辦晚間音樂會，邀請多位人氣歌手現場獻唱，包括吳林峰、小肥、林欣彤、陳柏宇、梁釗峰、陳健安、JW王灝兒、吳浩康及魏浚笙等知名歌手，以音樂打造至Chill 氛圍。

此外，四年一度的國際體壇盛事將於7月底在法國巴黎舉行，THE SOUTHSIDE LG中庭也會直播精彩賽事，讓大家一同投入體壇盛事氣氛，更可為代表香港隊出戰的運動員加油助威。

漫步於港島南汲取靈感 香港首展推動Chill生活

身兼建築設計師、潮流藝術家、數碼藝術家的韓瑞，出生於沈陽，曾於意大利、北京、上海等多地舉辦展覽，以幽默與輕鬆的藝術風格見稱，鼓勵大家在日常生活發掘樂趣，享受生活。今次與THE SOUTHSIDE的合作是韓瑞展覽首次踏足香港。韓瑞小時候曾在香港生活，今次創作靈感來自港島南，各藝術裝置由追逐夢想的青年 – Chill Man作主軸，結合南區特色與生活日常，讓大家一同感受南區的愜意生活，參與《THE SOUTHSIDE Chill Party》。