旅遊海南島新玩法　觀賞火箭升空

【特約報道】海南島一向給人的印象都是椰林樹影、陽光與海灘，隨着當地迅速發展，現在有新的一面！美麗華旅遊推出市面上罕有「觀賞文昌火箭發射」海南島6天團，安排團友到訪海南文昌火箭發射基地，親眼見證火箭發射升空的震撼場面，並遊覽文昌航天科普館、航天超算中心，見證中國航天發展一日千里，絕對是難能可貴的體驗！

難得一遊 航天景點

海南文昌火箭發射基地位於海南省文昌市龍樓鎮，是中國首個開放性濱海航天發射基地，也是世界上為數不多的低緯度發射場之一。此團安排團友於「魯能山海天國際會展中心」的觀景台有利位置觀賞火箭發射，距離發射地點僅4公里，場面定必震撼！觀禮人士可獲得小國旗、中國愛心及五星小紅旗貼臉、航天Logo航天帽作為專屬伴手禮。活動室設有冷氣、兒童遊樂區、書吧、水吧、觀影區、室外活動區等，同場更有太空人玩偶互動體驗、山海天書院航天科普講解小課堂等，還有精美茶飲，無論大人或小朋友都可享受難忘一刻。另外還會遊覽文昌航天科普館，擁有三大展區，1樓展區為中國航天60年成就展及航天重大工程、 航天模型等重要史料。2樓展區為中國航天奠基人—人民科學家錢學森專題展及天空影院。3樓展區為科學家精神專題展、特色航天郵展及叩開天空之門教學課堂。之後參觀位於文昌國際航天城起步區、總建築面積2.24萬平方米的航天超算中心，由超算數據中心機房、超算中心科普展廳、NFT 藝術博物館、多媒體報告廳四大部分組成。內容圍繞「航天超算產業宇宙及旅遊」，通過航天大數據科普與光影科技互動，讓參觀人士更深入認識中國的航天事業。

度假天堂 暢遊奇觀

除了航天部分，此團的戶外景點亦十分精彩。當中包括前往位於儋州市的海花島，該島是世界最大花型人工旅遊島，耗資千億打造、佔地7.8平方公里，是一個涵蓋「吃住行購娛」的文化旅遊勝地。參觀婚禮莊園及中央公園後，晚上觀賞《奇迹海花—如夢之旅》燈光視覺秀，並入住儋州海花島歐堡酒店海景房，酒店由4個城堡組成，共有5千多間客房，分為海洋、冰川、森林及沙漠四個主題，設有室外泳池、兒童戲水池及多個兒童專屬活動區域。另外還會遊覽同樣位於儋州市的峨蔓火山海岸，是 100 萬年前火山噴發後，由噴溢出的物質堆積而形成的海岸，火山地貌和水體景觀遺迹為公園內最重要的特色地質景觀。另一亮點有位於三亞市的國家5A 級景區「大小洞天旅遊區」，包遊覽洞天福地、福壽南山、南海龍王、魔崖題詠、海山奇觀等設施。之後參觀亞龍灣國際玫瑰谷，位於亞龍灣國際旅遊度假區內，佔地2,755畝，以「玫瑰之約，浪漫三亞」為主題，集玫瑰種植、玫瑰文化展示、旅遊休閒度假於一體的亞洲規模最大的玫瑰谷，兩個主題景點旨包電瓶車來回。入住的三亞鳳凰島度假酒店建築高度達 99.8米，四面環海，團友入住海景房，設有寬敞的露台，可飽覽海濱風光。旅程中品嘗不少當地美食，包括椰子雞、儋州黃皮雞、東坡肉、農家菜、文昌雞、瓊味本幫風味等，大飽口福。第一團將於8月21日出發，有興趣的朋友趕快報名！

海南島「觀賞文昌火箭發射」、海口、三亞、儋州（海花島）6天團（CHXA06）

出發日期：8月21日、10月13日

網上報名價：$4,249起

美麗華旅遊

報名熱線：8200 2299