荷里活兩大影星賴恩雷諾士(Ryan Reynolds)與史嘉娜祖漢遜(Scarlett Johansson)於2008年結婚,並於2011年離婚,婚姻僅維持3年。離婚後2人成為「陌路人」。而最近2人不約而同有新片於同月上映,他們近日亦同於歐洲宣傳新片。

賴恩與新片《死侍與狼人》(Deadpool & Wolverine)拍檔「狼人」曉積文(Hugh Jackman)近期為影片四出做宣傳。昨日他們於英國倫敦一同出席粉絲活動,而賴恩更手抱片中「狗明星」Peggy亮相。除了2人之外,同片的「戴妃」英國女星Emma Corrin亦「真空上陣」以超性感形象示人。

至於賴恩前妻「黑寡婦」史嘉娜昨日亦於西班牙馬德里與新片《全謊位登月》(Fly Me To The Moon)型男拍檔Channing Tatum一同現身首映,以性感低胸裙現身的史嘉娜與Channing於紅地氈上親密合照。