余德丞傳「偷食人妻」　急發聲明：失實及故意誣衊

藝人余德丞（Dickson）自離巢無綫後瓣數多多，其中一個Job就係佢同黃正宜（阿正）及人妻Elsie做DJ同事，時不時就會「三人行」合照，Friend過打band。點知近日因佢同Elsie單獨出街時，被偷拍到疑似拖手及頭貼頭等親密舉動而傳出偷食人妻緋聞。雖然Elsie自己晒出被妹妹誤會出軌Dickson嘅對話截圖，以澄清二人只係好友關係，但引發出無限誤會，更被老公、ViuTV幕後工作人員Agent L.轉發照片笑指：「好似唔係幾好喎！」

眼見誤會愈傳愈勁，尋日（11日）Dickson就喺電台節目中被拍檔鄭裕玲取笑，指佢同Elsie喺合照中距離「真係拳頭咁近」，鄭裕玲更抽水引用吳若希近日公審老公接送女員工金句：「人哋老公會寫『你趷起條尾都知你想點』。」Dickson即公開澄清：「當晚我同Elsie、阿正錄完音，跟住去攞車等過馬路，好衰唔衰我有180cm高，阿正生得矮又企我後面，所以我遮住咗佢得番四分一面，佢又戴帽戴口罩，冇人知嗰個係阿正，當時彌敦道有啲嘈，我應該係想聽Elsie講咩，所以哄埋啲，我哋係同事兼朋友，我絕對冇介入人哋婚事。」Dickson續指幸好同Elsie老公Agent L.老友，早前仲一齊去德國欣賞歐國盃開幕，先冇令對方誤會。

由於有報道以余德丞「偷食人妻」為題，因此余德丞今日（12日）再發嚴正聲明：「本人明白娛樂報道難免使用誇張標題吸引讀者眼球，但並不代表可以誤導讀者！既然標題引用鄭裕玲小姐於電台《口水多過浪花》節目內對話，足以證明撰文者並非單純看圖說故事，而是已經收聽有關內容。本人已於7月11日的節目內解釋事件來龍去脈，相信收聽後並不會存在『偷食人妻同事』的疑惑，所以該報道的標題絕對是失實及故意誣衊。輿論的影響力相信大家都明白，而是次事件牽連到本人朋友，實在不可容忍。謹此希望傳媒工作者能謹守專業操守，為自己的文字負責，不要因為刷流量而影響他人及行業名聲。最後多謝收聽節目！#直斥其非 #謝絕標題黨」。