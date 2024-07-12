添布頓御用配樂大師Danny Elfman被女配樂家指控飲品加「精液」

美國電影配樂大師Danny Elfman去年被一女配樂家Nomi Abadi指控性侵，她自爆被他性騷擾及性侵。

她去年受訪時指對方曾多次在她面前自瀆及不恰當地撫摸她，其中一次是2016年，她獲他邀請到其錄音室作客，當時對方提供給她的馬天尼酒更佈滿精液。雖然消息傳出後Danny即否認並否認用錢擺平事件，當時他的發言人堅稱「白色液體」只是潤膚膏，而Nomi不滿解釋日前入稟控告他誹謗並望向他索償。

Danny Elfman作品無數，與美國鬼才導演添布頓（Tim Burton）在《蝙蝠俠》（Batman）、《朱古力獎門人》（Charlie and the Chocolate Factory）、定格動畫《怪誕城之夜》（Nightmare Before Christmas）、《愛麗絲夢遊仙境》（Alice in Wonderland）等多次合作，此外，他亦為漫威（Marvel）超級英雄電影《復仇者聯盟2：奧創紀元》（Avengers: Age of Ultron）配樂，並先後4度提名《奧斯卡金像獎》最佳原創配樂。