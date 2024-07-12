小6生O嘴片被全城抽水　保錡爆Seed：會有童年陰影

男團ERROR成員吳保錡（保錡），近年熱愛運動嘅佢，不時透過社交網宣揚運動帶來嘅正能量外，更成日分享生活點滴，人氣高踞不下。而早前（9日），2024年度升中派位結果公布，油蔴地天主教小學嘅3位同學受訪片段，更因連連金句及O爆嘴嘅浮誇表情，意外掀起熱議之餘，更有網紅即刻拍片「抽水」，並打扮成茶餐廳員工拍片道：「返咗呢份工由星期一返到星期日，一瞓醒就開工，其實我覺得我付出咁多，有呢份糧都係值得嘅。如果講辛苦，我覺得真係談唔上，因為我返工係我本分嚟㗎嘛！」

對此，保錡亦喺社交網讚揚小朋友道：「這個小朋友這麼小已經明白了，只要享受了辛苦把它變成興趣就能夠得到進步，我是十分欣賞他的這一番說話，另外，警惕了自己，辛苦又談不上，最重要做好自己的本分，Respect。」並批評「抽水」嘅網紅道：「成年人必須學習多思考多用點腦，努力讀書努力做好本分，本身是一件好熱血的事，就像有些人喜歡踢足球，他也可以每天去練習為目標奮鬥，為了自己想入的中學奮鬥，應該是欣賞，應該Respect。如果一班人拍片嘲諷他，小朋友會否有童年陰影？他會否覺得自己這樣說是錯嗎？會否以後不敢把心裏面的說話說出來？多點思考自己對社會的行為，不要只顧着流量，而造成一個大錯，共勉之！」