摺機玩AI？撳個掣草圖變靚畫

AI是大勢所趨，Samsung新發表的智能摺機Galaxy Z Fold6正以此為賣點。最好玩首推「Sketch to Image」功能，可把Notes內以S Pen畫的速寫生成為完整圖像，並可切換為多種畫風。「語音翻譯」新增對話模式，雙方可在主屏幕及機面屏幕同時看到翻譯內容。「Portrait Studio」則可把真實人像變成3D卡通、水彩等風格的人像畫。另外「筆記助手」提供翻譯、摘要及自動格式化功能，同時Keyboard新增編寫器，可根據簡短的關鍵字生成內容，並分析用戶以往內容而生成符合日常語氣的文字，以便快速回覆Email及社交訊息。

Z Fold6淨重239g，比上代輕14g，內置7.6吋QXGA+主屏幕及6.3吋HD+機面屏幕，亮度高達2,600nits，並搭載5,000萬像素三鏡頭及4,400mAh雙電池。同期推出的「細摺」Z Flip6內置6.7吋主屏幕、3.4吋機面FlexWindow、5,000萬像素雙鏡頭及4,000mAh電池。除擁有以上AI技術，還設有「建議回覆」及「自動變焦」功能，前者根據訊息歷史生成回覆內容；後者因應主體自動變焦取景。兩機均採用S8 Gen 3處理器，同樣加入Vapor Chamber冷卻系統，散熱理想。兩機即日起開始預售，並於7月24日起公開發售。

同場加映：人像大師

近排特色手機仲有HONOR 200 Pro，夥拍巴黎知名影樓Studio Harcourt，合力製作AI光影寫真人像引擎，可拍攝生動、質感及經典三種達影樓質素的人像相片，每張均藝術感超強！擁有5,000萬像人像、5,000萬像光影長焦及1,200萬像素超廣角微距鏡頭。屏幕達6.78吋，峰值亮度達業界最高的4,000nits，更設有AI護眼及助眠顯示功能，可使綜合視覺疲勞下降14%。另搭載S8s Gen 3處理器及5,200mAh青海湖電池，支援100W有線及66W無線快充。