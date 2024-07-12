朱晨麗肉搏墨西哥首領　陳山聰激讚打得出色

由陳山聰、朱晨麗（朱朱）及何沛珈等主演的無綫熱播《反黑英雄》劇情漸推高潮。昨晚（11日）一集交代扮演山聰女友的何沛珈因撰寫的一篇報道惹禍，遭墨西哥販毒集團首領跟蹤兼襲擊，在最危急關頭男友急Call 前任兼工作拍檔朱晨麗幫手，合力將狂徒制服。

數分鐘的打鬥片段相當刺激，先是何沛珈被叉頸、掹頭髮、拖行，更被打至面容扭曲兼被凌空拋落地，而朱朱與山聰「奮力抗戰」時亦拳來腳往，朱朱更施展出「超直踢腿」相當吸睛，這場拳腳戲令網民大感醒神，讚劇情精彩又刺激。

原來這更是何沛珈首次接拍打戲，為求效果逼真，她盡量親身上陣：「撞落書架、掹頭髮嗰啲位，真係會痛嘅，不過出到嚟見到效果好真實，就覺得所有嘢都係值得。」護士出身的她笑言投入拍戲令自己對衞生的講究也大大降低：「無論環境有幾污糟、都可以照樣零掙扎咁喺嗰度爬一日。」

劇中徘徊於前度與現任中間的山聰，對兩位「女友」同樣讚不絕口：「可能朱朱有跳舞底，我覺得佢打得好多，同埋好快上手。至於何沛珈喺年輕一代嘅演員中算好聰明，同我哋以前出嚟時蠢蠢鈍鈍差好遠，一講佢就明，我覺得佢演出都算自然，同埋絕對有潛質愈嚟愈好。」