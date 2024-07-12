Huayra Epitome全球唯一「型棍」

近年新款手波車近乎絕迹一樣，對於鍾情機械操作的車迷只能徒歎奈何。但如果閣下是超有米的「棍迷」，就可像這位Huayra Epitome車主，要求Pagani車廠為你度身訂造超跑。雖然廠方沒有透露定價，但以標準版Huayra售價高達340萬美元（未連稅折約2,660萬港元），這只此一輛的One-off，造價當然更高。

手工超跑 低轉高扭

全球獨一無二的Huayra Epitome，是意大利手工超跑車廠Pagani旗下Grandi Complicazioni專屬定製部門，根據客人想法以Huayra為基礎重新開發專屬組件而誕生的客製化新作，包括將Xtrac橫向7前速手動波箱搭配其上，使之成為第一款配「棍」的Huayra車型。此波箱採用三片離合器機械結構，兼附電子控制差速和源自賽車的三腳架傳動軸，確保更高的引擎反應。配合由Mercedes-AMG根據廠方規格打造的中置6.0L 60度夾角V12雙渦輪增壓引擎，最大馬力達864hp，而1,100Nm峰值扭力可於2,800rpm至5,900rpm全數釋出；引擎最高轉速可達6,700rpm，提供令人振奮的動態性能，極速則電子鎖定在350km/h。加上負責驅動的後輪附設機電式差速鎖，適當分配扭力到各輪，成就流暢穩定的高速過彎表現。

專屬設計 六出尾喉

簡潔優雅的碳纖維車身，加入不少根據車主要求的專屬元素，像頭尾燈組及泵把都換上新設計，其中頭泵把採用更大的進氣口和突出的分流器，有助增加前部下壓力，兼讓更多氣流進入內部管道，從而優化空氣動力學和提高前散熱器效率。並於進氣口兩端注入倒L形日間行車燈，提高照明效率之餘，展現其獨特性。尾部亦經過重新設計，配上雕塑感十足的一體式尾翼，尾燈加入新的空氣力學罩，保持Huayra獨特的優雅。至於鈦合金排氣系統，則由原本的高置四出基礎上，於泵把附加兩個額外圓尾喉，變成上四下二的六出式設計，為每次加速帶來更迷人的交響樂。值得一提是在高置四出尾喉下方，增設了雙弧形設計的擴散器，以產生額外下壓力。

懸掛提升 抓地力強

一如眾Huayra，中央單體殼車架由Carbo-Triax HP62碳纖維及Carbo-Titanium HP62 G2鈦碳，兩種獨特新型複合物料打造，至於前及後副車架採用鉻鉬鋼輕量化物料，扭轉剛度及彎曲剛度俱高。為了追求極致駕駛舒適度，懸掛技術方面亦有所提升，特別為四輪獨立雙搖臂式懸掛配上螺旋彈簧、電子調節及互連避震器，藉其幾何形狀減少加速時的俯衝、煞車時俯仰及轉彎時滾動。還為其配上新的主動懸掛系統，增設Super Soft模式，只要按下特設鍵便可令避震器在崎嶇道路上行駛變得「超軟」；在車速超過150km/h時避震器又可因應駕駛模式回復至應有軟硬水平。配合設計靈感源自由車主私人珍藏Imola Coupé的前20吋、後21吋專屬鍛造一體式鋁合金輪圈，搭配前265/30 R20、後355/25 R21的Pirelli P Zero Trofeo R 輪胎，確保非凡的抓地力。