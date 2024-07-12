與「準馮太」嗌交永遠認輸　馮允謙冧爆：贏到你陪喺我身邊

歌手馮允謙（Jay Fung）早前推出情歌《在愛面前投降》，他對此歌甚有情意結，故親自譜上英文歌詞推出英文版《Surrender to Love》，早前更特別為「英文版」拍攝Studio Live版。談到此歌，Jay冧爆說：「呢首歌係講一對情侶有拗撬嘅時候，有時嗌交嗌到忘記自己嘈緊乜，剩係記得要嘈、要拗贏。而我好願意輸俾另一半，因為我知道喺呢一刻我輸咗，但最終我係贏，因為我贏到你陪喺我身邊。」

雖然Jay當初作曲時，也隨意填寫了英文歌詞，直到填詞人陳詠謙為他填寫中文歌詞，幫他完整了自己的意思：「陳詠謙嘅中文詞令我更確實呢首歌嘅主題，之後返屋企修改英文歌詞，由頭到尾我自己一個人寫晒。我困咗自己喺房間幾日冇出街，完成後就畀細佬睇，佢讚我有進步，鼓勵我繼續填多啲詞。」

不過Jay表示「準馮太」暫未聽過英文版，他希望待「完整版」出來才給未婚妻欣賞：「我想畀驚喜佢，希望佢好似我咁樣，喺我面前投降，唔好成日諗住贏我。呢首歌男、女朋友都好適合，每個人都要遷就對方，要為呢段關係承擔，兩個人溝通得好更重要。」