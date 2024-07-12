193細妹葡萄牙街頭Busking　哥哥專程下廚為其打氣

ViuTV節目《巴絲Let's go歐》分別邀請了193（郭嘉駿）、Marco（葉振弘）及Ranya（李敏），帶着「兄弟姐妹去旅行」，直擊旅程中他們與家人之間的相處是溫馨滿溢或互相廝殺。而最新一集中，193與妹妹郭嘉盈（Michelle）到訪葡萄牙，由於Michelle要於里斯本景點進行街頭表演，故她在旅途中不停把握時間練歌，作為哥哥的193更專程到街市買食材煮晚飯，為她打氣。

193現身菜檔買菜打算炮製沙律，期間他主動提及妹妹不喜歡吃香蕉和番茄，盡顯細心的一面。買餸期間193當然不忘發揮其口花花本色，叫女店員「Beautiful girl」，又問對方身旁的男店員是否其丈夫。而妹妹Michelle與店員們混熟後，店員都非常熱情，還送了不少蔬果給他們，難怪193笑言：「估唔到我唔使呃都可以有咁多嘢食！」

Michelle翌日現身街頭表演，193全程在旁支持。事後Michelle對於自己的表現不太滿意，193則不斷鼓勵她：「下次唔好揀啲咁難唱嘅歌囉，有啲高音未必Reach到，但So far第一次Busking嚟講幾好㗎啦。慢慢嚟啦，呢個節目希望係觀眾見到你嘅開始，之後就一步一步爬上去，繼續追夢啦！」