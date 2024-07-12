沈震軒自認低調暗示已秘婚？鄧小巧不願做高齡產婦享受自由

藝人沈震軒、鄧小巧及劉威煌等昨日出席新城全新廣播劇《天花板人生》發布會，劇中三人飾演好友，並約好40歲時再聚頭互相比較成就。

問到當中有演戲經驗的沈震軒演廣播劇是否更輕易？他坦言雖然不用對鏡頭，但擔心演出時僅用聲音演繹會有些做作，所以仍會加上表情，令效果更真實。現年41歲的他，指一同成長的朋友全已結婚生子，笑言在對方面前自己的人生「輸晒」，不過又表示能保持開心及身體健康，已是人生的天花板。笑問跟女友陳欣妍拍拖多年，何時拉埋天窗為人生錦上添花？他表示仍在努力中，隨後故弄玄虛笑謂：「我個人好突然，又鍾意低調，可能我結咗呢？」

至於已經結婚兩年的鄧小巧，則表示不想成為高齡產婦，在加上自己跟老公仍似小朋友般貪玩，若有小朋友很多事情也未必能再試。小巧表示婚後朋友大減，笑稱人生已完結：「好耐冇一個人去旅行，依家每次都同老公一齊，自己去會有唔同嘅體驗。」而身旁已婚10年的劉威煌即教她化解方法，就是將自己的朋友變成另一半的朋友，又稱自己沒有私隱，故不擔心被朋友出賣。沈震軒亦表示認同，坦言自己與女友之間沒秘密，也不介意女友查閱他的手機。