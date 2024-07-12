好多女仔睇落正正經經，但係為咗名利，暗裏出賣美色，講緊係日本AV界嘅「枕營業系列」，當中嘅女主角本身有份正當職業，但喺背後進行出賣肉體嘅勾當，有人係為金錢，亦有人係為名聲，不過最終都係為咗滿足慾望囉！

不道德交易

片廠無垢炮製嘅《可愛地下偶像枕營業7本番》，講述望實香苗係一位地下偶像，雖然歌藝唔錯，但係始終都係未能成為正式藝人，所以收入唔高，為咗生計，惟有從事不道德交易，只係有人出得起錢，就可以同佢進行一對一個人攝影，期間更可以享受到貼身服務，如果肯畀多啲錢的話，仲可以同香苗去一轉瘋狂縱慾短期旅行添！

奇招創雙贏

喺E-BODY出品嘅《色情角色扮演和枕營業》入面，七瀨愛麗絲喺一間時裝公司工作，為咗提升業績，佢諗到一條好橋，就係製作性感誘人嘅服裝，自己仲做埋模特兒，當客戶見到佢換上酥胸半露嘅服裝時，當堂慾火飆升，而愛麗絲亦唔介意用肉體招呼對方，就係咁，成功令客戶答應落大量訂單喇！而事實上，愛麗絲本身係一位色慾之女，可以同客人激戰又可以增加業績，簡直就係創造出雙贏局面！

賣肉求好評

於SOD推出嘅《被迫與美食評論家枕營業》當中，餐廳老闆娘兼女廚師楓光莉美貌迷人，仲擁有一手好廚藝，有一日，美食評論家東尼嚟到，竟要求光莉獻身以換取好食評，雖然光莉唔多願意，但係如果能夠得到東尼給予好評，絕對可以令餐廳聲名鵲起，所以最後都係答應，而估唔到東尼嘅雄風相當強勁，令光莉慾仙慾死，為佢枯燥嘅生活帶來無比滋潤。

簡評

喺現實生活中存在唔少利益交換，就好似今日為大家介紹嘅「枕營業系列」咁，當中嘅女主角就自願或被迫用肉體嚟換取利益喇！喺3部作品中，本仙最鍾意楓光莉主演嘅《被迫與美食評論家枕營業》，原因係光莉斯文端莊，扮演女廚師有板有眼，而佢由被迫同評論家激戰，到後來沉醉其中，變化過程循序漸進，令觀眾睇得興奮又投入！