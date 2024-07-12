應智越捲偷食風波　遭言語攻擊患抑鬱

歌手應智越(細貓)近日推出新歌《DOWN》，把自己不開心的經歷憑歌寄意，之前捲入遭前度爆偷食風波，遭到外界言語攻擊，令他一度意志消沈，收埋自己數月：「情緒和價值觀上有啲動搖，愛情上若分開究竟係要祝福定係會因愛成恨呢？自己不嬲係會祝福人。自己不斷反思，對人好就不會害你？如果每次都好小心謹慎，嗰個仲係咪你呢？不如做歡樂兒童，覺得付出真心同人溝通係最好。」

收埋自己這段時間，對所有事情都提不起勁，「我對興趣失去興趣，好諷刺！最鍾意打機都無興趣，又無胃口。」當時他如常出發去台灣拍ＭＶ，遇上醫生朋友在台灣，傾談間細貓眼淚不停流，朋友勸喻他看醫生，證實患上抑鬱，「初時好難面對，依家好感謝佢，（患病期間有冇輕生念頭？）有，有晚我打過電話去防止自殺熱線，對方都話我情況差，但開解唔到我，所以遇到問題，要同身邊人講，因為你唔講其他人係唔知。」

他提到近年甚少玩社交平台，愈覺得網上世界好虛假及奇怪，「我開始想抽離，其實好多工作人員叫我要活躍啲，但只想有值得分享才分享，好似有啲人去旅行，出發前又拍去到景點又拍，拍得唔靚又重拍，點解人類咁奇怪？畀自己好多束縛？」他服了3、4個月藥後情況改善，終走出幽谷，現已停藥並重新出發。正準備籌備下首新歌及拍攝綜藝節目，而他擔任重要角色的電影《拼命三郎》年底前上映，飾演二世祖角色，笑言自己並非富二代，未經歷過富有，難以投入角色。

場地提供：Amorfati_hk

防止自殺求助熱線：

香港撒瑪利亞防止自殺會： 2389 2222

生命熱線： 2382 0000

明愛向晴軒： 18288

社會福利署： 2343 2255

撒瑪利亞會熱線(多種語言)： 2896 0000

東華三院芷若園： 18281

醫管局精神健康專線： 2466 7350

利民會： 3512 2626

「情緒通」熱線： 18111