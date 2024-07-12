古淖文閉關準備開處男騷　大讚車婉婉是好榜樣

《中年好聲音2》冠軍古淖文、歌手車婉婉、吳林峰及台灣歌手詹仕偉，晚上（12日）為黃竹坑一商場小型音樂會擔任表演嘉賓。二人合唱已故樂壇天后梅艷芳及倫永亮合唱的《心仍是冷》，古淖文高興表示終於有機會跟車婉婉合作，車婉婉亦感謝主辦方給予機會，兩人未曾合唱過，新鮮感十足。

即將於8月開處男騷的古淖文，透露音樂會的籌備工作已做好，將要開始閉關排舞、練歌及操肌，身旁的婉婉即提醒他要忍口減食，古淖文大讚婉婉是個好榜樣，之前為開騷操出馬甲線。婉婉笑指古淖文很為食：「我好鍾意見到佢眼望住我講『婉婉我好肚餓』，好似我個仔咁，哈哈！」她指男士較易燃燒脂肪，故很快便肚餓，叫古淖文一定要謝絕應酬專心閉關，努力操出更多線。

談到《中年好聲音3》現已接受報名，婉婉表示知道有很多素人報名，令她很高興，又謂能給予機會素人上台是好事：「例如譚輝智咁有好多人支持，識到好多朋友又開騷，好夢幻。」她又指近日很多朋友向她徵詢意見應否參賽，包括曾出道過的歌手，她即反問對方為何不參賽：「話有包袱，但我話冇人識你囉，係好現實，但你都冇嘢輸！」她更笑指橫豎不用報名費，比起自己17歲當年，要給50元報名參加新秀比賽幸福得多。